Romantacy-Autorin Bianca Iosivoni liest bei Osiander

Bianca Iosivoni kommt am Freitag, 13. Oktober, um 20 Uhr in die Buchhandlung Osiander in der Radgasse 1‐3. Die Autorin stellt Band 2 ihrer Romantasy-Reihe vor. Nach der Lesung von „Twisted Fate: Wenn Liebe zerstört“ signiert sie ihre Bücher.

Über das Buch: Fünf gekreuzte Schwerter und Disteln ‐ nie hätte Faith vermutet, welch düstere Wahrheit sich hinter diesem Symbol verbirgt. Finstere Mächte bedrohen ganz Schottland, und Faith und ihre Freundinnen sind in größerer Gefahr als je zuvor. Verrat und Verlust verändern Faith. Plötzlich kann sie niemandem mehr vertrauen. Weder Jax, in dessen Armen sie alles vergessen kann. Noch Nate, in dessen Augen Sehnsucht lodert. Und am wenigsten sich selbst. Denn ihre Gabe zeigt auf einmal eine dunkle Seite.

Bianca Iosivoni, geboren 1986, schreibt mit Herzblut Young-Adult- und New-Adult-Romane, deren epische Liebesgeschichten und spannungsgeladene Actionplots den Leserinnen regelmäßig den Atem rauben. Schon als Teenager begann Bianca Iosivoni mit dem Schreiben und kann sich nicht vorstellen, je wieder damit aufzuhören. Nach dem Studium der Sozialwissenschaften und der Mitarbeit in einer Online-Redaktion hat sie den Kampf gegen die tägliche Ideenflut längst aufgegeben. Was daher immer parat sein muss: Notizbuch, Schokolade und mindestens eine Tasse Kaffee.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei allen Osiander- und Ravensbuch-Buchhandlungen oder unter osiander.reservix.de/events sowie an der Abendkasse. Eintritt: 10 Euro