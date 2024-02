Schwere Verletzungen hat ein 61-jähriger Rollerfahrer nach einem Unfall am Mittwochmorgen in Aalen-Hammerstadt davongetragen.

Nach Polizeiangaben befuhr er gegen 5.30 Uhr die Lettenbergstraße und wollte an der Einmündung zur K3326 nach links in Richtung Unterrombach abbiegen. Dabei übersah er einen Dacia Sandero, dessen 42-jähriger Fahrer auf der K3326 von Unterrombach in Richtung Dewangen fuhr.

Der Dacia-Fahrer versuchte laut Polizei noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Beim Unfall verletzte sich der Rollerfahrer schwer. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9000 Euro geschätzt.