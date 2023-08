Nach neun Jahren Pause finden in diesem Jahr am Wochenende vom 23. und 24. September im und um das Limesmuseum wieder die Römertage statt. Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren und in diesem Jahr soll das ganze Welterbegelände bespielt werden.

Römergruppen aus dem ganzen Land werden erwartet. Im Museum und im Archäologischen Park werden über 200 Mitwirkende in den römischen Alltag im 2. Jahrhundert nach Christus entführen, teilt die Stadt Aalen in einer Pressemitteilung mit. Dabei werde größtes Augenmerk auf Authentizität und historisch korrekte Vermittlung gelegt. Auf den Aktionsflächen im Archäologischen Park finden an beiden Tagen von 12 bis 17.30 Uhr Vorführungen römischen Zivil– und Militärlebens statt. Im Museum und im Parkgelände laden zahlreiche museumspädagogische Angebote zum Mitmachen ein.

Der übliche zweijährige Turnus für die Römertage musste bedingt durch den Umbau des Limesmuseum im Jahr 2016 und dann wegen der Corona–Pandemie unterbrochen werden. Das Vorbereitungsteam im Limesmuseum hat bei der Programmgestaltung sowohl auf Bewährtes, aber auch neue Elemente gesetzt. So sind in diesem Jahr neben der Legionärstruppe um Alexander Zimmermann, der Legio VIII AVG, auch die Römercohorte Opladen und die Welzheimer Formation Numerus Brittonum wieder mit dabei. Sie zeigen römisches Militärleben, wie besondere Marschformationen oder führen auch römische Artillerie, wie beispielsweise ein Torsionsgeschütz, vor.

Aber natürlich dürfen in einem römischen Reiterkastell auch Pferdevorführungen nicht fehlen. Die Gruppe „Reiter Roms“ informiert zur Ausstattung römischer Kavallerie und demonstriert, wie für einen Kampfeinsatz geübt wurde.

Die Darsteller der Gladiatorenschule Trier inszenieren am Samstag Gladiatorenkämpfe nach römischem Vorbild. Spannende Zweikämpfe und Demonstrationen besonderer Taktiken sind angekündigt.

Auch das zivile Leben, die Herstellung von Alltagsgegenständen und natürlich römische Speisen und Getränke kann man im Lager der Populares Vindelicenses und der Raetovarier kennenlernen.

Zudem werden Händler und Handwerker ihre Waren anbieten, darunter römischer Schmuck, Töpferwaren oder Öllampen. Sie führen historischen Bronzeguss oder die Herstellung von Glaswaren vor. Die Schmiede in der Reiterbaracke wird ebenso in Betrieb sein, wie der Kuppelofen im Freigelände. Besonderes Highlight ist der römische Kran, der in Aktion zu erleben sein wird. Er wurde eigens zu den Römertagen von Auszubildenden des Bildungszentrums Bau wieder instandgesetzt.

Am Samstag und Sonntag befindet sich der Zugang zu den Römertagen am Haupteingang des Limesmuseums. Die Aktionen finden im Freigelände, mitten im UNESCO–Welterbegelände, statt. Das Limesinformationszentrum in Aalen, zuständig für den 164 Kilometer langen Limesabschnitt in Baden–Württemberg, wird sich ebenfalls mit einem eigenen Programmbeitrag an den Römertagen beteiligen. Zu dem Info–Point mit Broschüren und Angeboten zum Limes im Eingangsbereich des Museums wird sich die Koordinierungsstelle mit einer kleinen Ausstellung zu den Welterbestätten des Landes im ehemaligen Haus der Geschichte vorstellen.

Neben den römischen Speisen auf dem Freigelände wird es vor dem Limesmuseum wieder ein Gastronomieangebot vom DRK geben. Seit vielen Jahren kooperiert das Museum mit dem Ortsverband Aalen, der in bewährter Weise für Speisen und Getränke sorgen wird.

