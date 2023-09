Römertage Aalen: Besuchermassen gehen auf Zeitreise in die Antike

Legionäre in Angriffsstellung, anmutige Damen von Welt-(Reich), Gladiatoren im Zweikampf, antike Geschütze beim Schuss, jede Menge historische Handwerker und ein üppiges Mitmachprogramm: Das und noch vieles mehr gab’s bei den Römertagen rund ums Limesmuseum. Viele Tausende Besucher auch von weit her kamen an den beiden Tagen zu dieser Reise in die Zeit vor etwa 1800 Jahren, als in Aalen das größte römische Reiterkastell nördlich der Alpen stand und heute Teil des UNESCO-Weltkulturerbes ist. Die letzten Römertage waren 2014.

„Salvete Bürger von Aalen“ ‐ so werden die ersten Gäste auf dem Gelände des einstigen Kastells mit einer römischen Weihezeremonie begrüßt, dann „offiziell“ von Oberbürgermeister Frederick Brütting, gekleidet in eine Tunica. „Unter einem guten Stern“ stünden die Römertage, es seien noch mehr historische Gruppen als vorgesehen gekommen und es gebe keinen besseren Platz, um Geschichte zu erleben. Nun „mögen die Spiele beginnen.“

Der Wolf ist zurück im Ostalbkreis. Zumindest als Kopfschmuck dieses Herrn mit dem „Cornu“, einer Art römischen Trompete. (Foto: Lehmann )

Und die gehen auch auf zwei Aktionsflächen über die Bühne. Am meisten „Action“ ist die dichtumstandene Fläche östlich der Reiterbaracke. Hier zeigen Legionäre und die Hilfstruppen die bekannte „Schildkrötenformation“ und stürmen dann in voller Montur mit Schwert, Schild und Wurfspieß bis knapp vor das Absperrseil auf die Zuschauer los. Das wirkt ziemlich beeindruckend. Auch drei Reiter sind dabei, sie vertreten die römische Kavallerie, die Pferde und die Reiter sind extra geschult in sowas.

Nicht weniger beeindruckend sind die Vorführungen mit den sogenannten Torsionsgeschützen. Ein Pfeil aus dem „Scorpio“ ist bis auf etwa 100 Meter absolut tödlich. Dann kommt das schwerste Geschütz zum Einsatz, ganz zur Freude besonders der kleinen Zuschauer. Die „Balliste“ wird mit 3,5 Kilo schweren Kegelkugeln beladen. „Wir müssen ein bisschen aufpassen wegen der Wohnbebauung dahinter“, bemerkt einer der behelmten „Geschützführer“ trocken. Nach ein paar Probeschüssen donnert die Kugel genau in das Loch der Holzwand, die das vorangegange Geschoss geschlagen hat.

Voll im Element, dieser kleine "Römer". (Foto: Lehmann )

Ein Gang über den archäologischen Park zeigt, dass die Römertage noch nie zuvor so groß waren. 1990 gab es sie zum ersten Mal, auch auf Initiative des damaligen Limesmuseum-Leiters Ulrich Sauerborn. Es war das erste weltweit und er ist erstaunt über die 13. Auflage: „Absolut toll, es gibt hier unglaublich viele Aspekte aus der Zeit der Römer zu sehen.“ Vor allem werde hier von den Gruppen sehr auf eine authentische Darstellung geachtet.

Für die kleinen Besucher dieses Familienfests gibt es eine Menge zu erleben an den Mitmach-Ständen und in den Legionärs-Lagern. Düfte, Gewürze, Basteln einer „Aalener Goldkette“, oder eines römischen Schuhs. Kleine Jungs sieht man mit Faden und Nadel hantieren, Mädchen mit dem Holzschwert fechten.

Im östlichen Bereich ist ein ganzes Lager historischer Handwerker aufgebaut. Töpfer, Steinmetze, Bronzegießer, Stofffärber, Knochen- und Holzschnitzer und ein Glasbläser mit einem Lehmofen formt kunstfertig das glühende Material zu hübschen Väschen.

Dicht belagert war die Aktionsfläche östlich der Reiterbaracke. Hier wird gerade mit römischen Geschützen „scharf“ geschossen. (Foto: Lehmann )

Die „Raetovarier“ sind auch wieder da, Kelten, Alemannen und die Opposition zum römischen Weltreich. An ihren Zelten hängen Schilder auf Latein und mit einem Augenzwinkern. Übersetzt steht da etwa „Schwerter zu Pflugscharen“, „Rom verrecke“ oder „Romani ite Domum“. Anders als im Film „Das Leben des Brian“ aber richtig geschrieben...