Roadkill-Festival: Zurück in die wilden 1950er

Die 50er-Jahre kehren mit Swing, Boogie Woogie und Rockabilly zurück in und um die Kulturhalle Leinzell. Der Verein Ostalb Boogie um die beiden Aalener Daniel Leinmüller und Adrian Feil veranstaltet am Freitag, 12., und Samstag, 13. April, das zweite Roadkill-Festival mit Live-Musik, Tanz, Instrumental- und Tanzworkshops und einem Treffen für US-Cars, Oldtimer oder Motorräder.

Auch wenn der Verein, der mittlerweile auf fast 40 Mitglieder angewachsen ist, mit der Premiere im Vorjahr rundum zufrieden war, so gibt es doch einige Änderungen. „Die Premiere war kostendeckend und mit insgesamt 800 Zuschauern ein voller Erfolg“, zieht der 29-jährige Daniel Leinmüller, Organisator und Musiker in Personalunion, nach einem Jahr Bilanz. Aber nichts ist so gut, dass es nicht noch besser werden könnte. Deshalb gibt es diesmal ein paar Änderungen zum Vorjahr. Zum ersten die Instrumentalkurse für Nachwuchs-Rock’n’Roller. Die polnische Band „Smooth Gentlemen“ wird sich den Nachwuchs am Samstag von 14 bis 16 Uhr erst getrennt vornehmen und anschließend zur Band formieren.

Die zweite, fast größere Veränderung: Um das Essen kümmern sich die Festivalmacher diesmal selbst. Roadkill-Burger, Chili sin Carne und natürlich Maultaschen, Roadkill-Maultaschen. „Deshalb haben wir diesmal auch mehr Helferinnen und Helfer im Einsatz, so um die 40“, erklärt Leinmüller. „Wir machen alles komplett selbst. Das wäre vor einem Jahr noch gar nicht möglich gewesen“, fügt Adrian Feil an.

Das Programm: Freitag, 12. April, 19 Uhr, Steve „Big Man“ Clayton. Er wurde 1995, 1997 und 1998 als bester Pianist in England von der British Blues Connection ausgezeichnet. Nachdem er 1998 nach Deutschland zog, brauchte er auch hier nicht lange, um auf sich aufmerksam zu machen. Im Jahr 2001 wurde ihm oberschwäbische Kleinkunstpreis, das „Kupferle“ verliehen. Nach Jahren in Pfullendorf wohnt er mittlerweile in Sachsen. „Black Ball Boogie“ aus Italien. Die Band aus Bologna stand schon im Vorjahr auf dem Zettel, musste aber absagen. Si Cranstoun & Band. Cranstoun begann seine Karriere als Sänger in Soul-Clubs in London Ende der 1990er, stand 2004 mit dem „Kiss On The Lips“ in den UK-Charts. 2017 unterschrieb er bei Ruf Records in Deutschland und veröffentlichte das Album „Old School“. „Mit seiner Mischung aus klassischem Soul, Ska und Rock’n’Roll ist er eine ganz große Nummer in der Szene“, verspricht Daniel Leinmüller. Eine Mischung, die ihn in der Musikszene einzigartig macht. In der Gegend kein Unbekannter und Finale am Freitag: Johnny Trouble. Zu Hause und in der Schule hörte er immer wieder „Du machst nur Ärger, Johnny!!!“, erzählt er. Daraus wurde sein Künstlername.

Samstag, 13. April, 19 Uhr: „Smooth Gentlemen“ aus Polen. Ihre Musik ist eine Mischung aus Blues und Soul. Manchmal sanft, manchmal explosiv. Eric Slim Zahl Band: aus Norwegen, Gewinner der European Blues Challenge 2016. Raodkill Band. Die Festivalband: zwei Pianisten, Bass, Saxofon- und Gesangseinlagen auf stabilem Schlagzeugfundament. Boppin B: Auch sie waren schon oft in der Gegend. Der musikalische Fünfer hat seit der Bandgründung 1985 auf den Straßen Europas schon einiges an Staub gefressen. Für neue Töne am Mikro und noch mehr Leben auf und vor der Bühne sorgt seit 2018 der neue Frontmann Michi Bock.

Was sonst noch los ist: Tanzkurse am Samstag von 14 bis 16 Uhr mit „Jazzlin“ aus Heilbronn und den „Petticoats“ aus Schwäbisch Gmünd; US-Cars, Oldtimer und Bikes am Samstag ab 15.30 Uhr. Während des ganzen Festivals: Hair & Make Up mit Helena Maile, Barber im Rock’n’Roll-Style mit Sandra von „Twisted Fingers Barbering“ und ein Klamottenstand von „Killer Kirsche“.

Infos, Karten und Anmeldung zu den diversen Kursen: www.roadkillfestival.com oder Mail an [email protected]

Infos, Karten und Anmeldung zu den diversen Kursen: www.roadkillfestival.com oder Mail an [email protected]