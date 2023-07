„Als erfolgreicher und regionaler Handwerksbetrieb nehmen wir unsere unternehmerische Verantwortung wahr und bieten jungen, engagierten Nachwuchskräften eine Ausbildung in einem Beruf mit Zukunft an“, sagt Geschäftsführer Gerhard Winter. Deshalb will das Aalener Elektrounternehmen Jerg auch seine eigene Zukunft sichern mit einem Neubau, für den jetzt das Richtfest gefeiert worden ist.

Mit dem Bau des neuen Gebäudes geht Elektro Jerg einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung modernes Handwerks– und Dienstleistungsunternehmen. Das denkmalgeschützte bisherige Jerg–Gebäude an der Bahnhofstraße bleibt erhalten und wird mit dem neuen Bau, in den mehrere Millionen investiert werden, einen neuen Nachbarn bekommen.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hat 14 Auszubildende und zählt somit zu den größten Elektro–Handwerksbetrieben im Ostalbkreis.

Im neuen Gebäude zwischen Altbau und Bahnhofsparkhaus bringt Elektro Jerg Lager–, Werkstatt– und Büroräume unter. Die Bruttogeschossfläche beträgt rund 2000 Quadratmeter, wie Architekt Andreas Grundler vom Büro „Bauwerk–4“ erläuterte.

Drei Stockwerke nutzt Jerg selbst, ganz oben wird die Praxisklinik Kochel einziehen.

„Es ist wichtig für die Stadt, dass hier investiert wird. Dies ist ein weiteres sichtbares Zeichen der Handwerkskompetenz in Aalen“, sagte Oberbürgermeister Frederick Brütting in seinem Grußwort beim Richtfest. Das neue Gebäudes soll Ende des Jahres fertiggestellt sein.