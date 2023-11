Lange Jahre ist der Reinhard-von-König-Preis für Technik und Fortschritt der Stiftung Schloss Fachsenfeld nicht mehr vergeben worden, an diesem Freitag aber war es mal wieder soweit. Der mit stolzen 10.000 Euro dotierte Preis ist an Jonas Andrulis von Aleph Alpha verliehen worden, der im Schloss Fachsenfeld digital zugeschaltet gewesen ist. Den Preis entgegengenommen hat dessen Assistentin Kira Monno.

Aufmerksam machen auf die Bedeutung des technischen Fortschritts

Dieser Preis ist erst zum vierten Mal verliehen worden. Zielsetzung des Preises ist es, so Oberbürgermeister Frederick Brütting, der gleichzeitig Vorsitzender der Stiftung Schloss Fachsenfeld ist, auf die Bedeutung technischen Fortschritts zur Lösung wesentlicher gesellschaftlicher Herausforderungen aufmerksam zu machen. Die Kriterien des Preises sind neue technologische Lösungsansätze für gesellschaftlich relevante Herausforderungen, technischer Mut und ein signifikanter Beitrag zu nachhaltigem Fortschritt. Der Preis wird in Gedenken an den Stiftungsgründer und Ingenieur Reinhard von Koenig verliehen.

Ganz junges Heidelberger Start-up

Aleph Alpha ist ein Heidelberger Start-up, das im Jahr 2019 gegründet wurde und sich in kürzester Zeit zu einem der führenden Unternehmen im Bereich der vertrauenswürdigen künstlichen Intelligenz entwickelt. Ziel von Aleph Alpha ist es, anspruchsvolle KI-Lösungen für Unternehmen und Behörden anzubieten, wobei Datenschutz und Sicherheit mit Erklärbarkeit der erzielten Ergebnisse kombiniert werden. Die Jury sieht in Jonas Andrulis und seinem Unternehmen ein starkes Gegenmodell zu den außereuropäischen Tech-Giganten im Bereich der angewandten künstlichen Intelligenz, das auf Nachvollziehbarkeit und Vertrauenswürdigkeit von KI setzt.

Über 500 Millionen an Zuwendungen erhalten

Und mit diesem Weg hat dieses Unternehmen Erfolg, hat erst in diesem Monat den erfolgreichen Abschluss seiner Serie-B-Finanzierungsrunde bekannt gegeben, was dazu führt, dass das Unternehmen mehr als 500 Millionen US-Dollar an Zuwendungen von einem Konsortium erhält, angeführt von Innovation Park Artificial Intelligence, Bosch Ventures und den Unternehmen der Schwarz-Gruppe.

Geigenspiel von Frederik von Wrochem

Umrahmt war der Abend vom Geigenspiel von Frederik von Wrochem. Der Preis steht für Technik und Fortschritt, sodass es niemand verwundern dürfe, dass Jonas Andrulis diesen überreicht bekomme“, sagte Harald Riegel, Rektor der Hochschule Aalen, der die Laudatio für den CEO von Aleph Alpha hielt. Bereits 2016 kaufte Apple das erste Unternehmen von Andrulis, so Riegel weiter. „Vermutlich hätten sie die Füße hochlegen können für den Rest ihres Lebens, aber da würde man sie schlecht kennen“, so der Hochschul-Rektor schmunzelnd. Bekanntlich machte Andrulis weiter, sehr erfolgreich - und ganz sicher wird man auch zukünftig noch eine Menge von Aleph Alpha hören, und dies sicher weltweit.

Jury des Reinhard-von-König-Preises