Revanche auf fremden Boden geglückt

Jedes Jahr im Juli trifft sich eine Auswahl der Schützenkreise Aalen und Crailsheim zu einem Mehrwaffen–Kreisvergleich. In diesem Jahr wurde der Kreisvergleich in Beimbach (Rot am See, Schützenkreis Crailsheim) ausgetragen. Geschossen wurden dabei die Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole, KK–Gewehr 3x10 und Großkaliberpistole. Im Luftgewehrbereich gingen dazu noch unterschiedliche Altersgruppen an den Start (Schüler, Jugend, Junioren und Erwachsene).

Nach einer deutlichen Niederlage im vergangenen Jahr, wollten sich die Aalener Schützen den Wanderpokal zurückholen und gingen motiviert an den Start. Den Auftakt machten die Schüler im Luftgewehr. Hier zeigten die Aalener Schützen eine gute Leistung. Bastian Schwarz, Laura Schäffler (beide SV Buch) und Noah Bronner (SV Regelsweiler) kamen auf 293 Ringe. Sie mussten sich jedoch knapp gegen die Crailsheimer Schülermannschaft geschlagen geben, die 302 Ringe erzielte. Im Jugendbereich profitierte Crailsheim vom starken Ergebnis einer Schützin aus dem Landeskader. Hier verlor Aalen den Vergleich mit 679:716 Ringen. Die Aalener Schützen waren Alina Schäffler (SV Buch), Leon Geiger und Marvin Müller (beide SGi Oberkochen).

Bereits ab der Juniorenklasse wendete sich dann das Blatt. Pia Drmola, Karla Köder (beide SV Buch) und Janik Keydell (SGi Oberkochen) erzielten zusammen 754 Ringe und waren damit 22 Ringe besser als die Crailsheimer Schützen. Auch in der Schützen-/Damenklasse Luftgewehr konnte Aalen gewinnen: Nadine Roth (SV Rosenberg), Tina Madronitsch, Lisa Schmid (beide SV Buch), Manuel Ackermann und Michael Benninger (beide SV Regelsweiler) hatten am Ende 31 Ringe Vorsprung auf Crailsheim. Damit ging der Schützenkreis Aalen auch in der Gesamtwertung in Führung. Im KK–Gewehr 3x10 waren die Vertreter der beiden Schützenkreise fast gleich stark. Das Aalener Team mit Vera Waidmann, Philip Hammer, Judith Winter, Tobias Hirth und Mark Winter (alle SV Laubach) gewann äußerst knapp mit zwei Ringen Vorsprung.

Die Pistolenschützen bauten dann den Aalener Vorsprung weiter aus. Besonders deutlich war dies in der Luftpistole: Hier stand ein Plus von über 70 Ringen auf dem Konto der Aalener Schützen Andreas Stock (SKam Aalen–Neßlau), Moritz Fischer (SGi Oberkochen), Yvonne Wittek, Hans Schmidt und Albert Grimm (alle JQS Walxheim). Auch in der Großkaliberpistole ging der Sieg mit zwölf Ringen Vorsprung an Aalen. Hier schossen Günter Sanwald (SKam Aalen–Neßlau), Michael Rupp (JQS Walxheim), Alexander Baesgen (SGi Aalen), Michael Zäuner (SB Bopfingen) und Reinhard Lachnit (SV Fachsenfeld).

Insgesamt gewann der Schützenkreis Aalen den Kreisvergleich mit 7239:7149 Ringen. Kreisoberschützenmeister Christian Ziegler bekam den Wanderpokal von seinem Amtskollegen aus Crailsheim Frank Schürger überreicht. Beide Schützenmeister freuen sich bereits auf den nächsten Vergleich im kommenden Jahr — dann wird der Schützenkreis Aalen wieder Gastgeber sein.