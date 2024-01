Rekord: 67.389,44 Euro für das Kinderhospiz

Ein großer Erfolg war die Aktion Ostalb läuft und schwimmt! 67.389,44 Euro gehen an das Kinderhospiz Ostalb. Im insgesamt 18. Jahr ist diese Summe ein neuer Rekord. Am Montag nahmen Alexandra Schütz, die leitende Koordinatorin des Kinderhospizes Ostalb und Bernd Schiele der Stadtbeauftragte der Malteser, den Scheck entgegen.

Vom 17. bis 21. Juli vergangenen Jahres stand auf der Ostalb die Bewegung im Vordergrund. Bei der Aktion „Ostalb läuft und schwimmt!“ konnte jeder mitmachen - egal ob groß oder klein. Ziel war es, jeden Tag bis zu 60 Minuten zu gehen, joggen oder auch zu schwimmen. Für jede Bewegungsminute konnte dabei ein Cent gespendet werden. So kam es schließlich zu der Rekordsumme von 67.389,44 Euro. Insgesamt beteiligten sich 89 Schulen und Kitas. Die Kinder und Jugendlichen erreichten dabei 321.390 Bewegungsminuten.

Landrat und Schirmherr Dr. Joachim Bläse betonte die Wichtigkeit dieser Aktion. „Das Thema Bewegung ist mir sehr wichtig. Wir haben im Vergleich zum vergangenen Jahr eine deutliche Steigerung der Teilnehmerzahl und den Bewegungsminuten.“

Initiator Christian Weber freute sich über das Rekordergebnis, wichtiger ist ihm aber die Bewegung. „Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn Kinder mit Handicap so sehr bei der Sache sind. Es ist toll, mit welchem Engagement sie dabei sind. Obwohl sie selber ein Handicap haben, tun sie Kindern, denen es noch schlechter geht, etwas Gutes.“

Christian Weber möchte künftig die Erwachsenen noch mehr mit ins Boot der Aktion nehmen. „Wir haben zu viele Bedenkenträger. Als wir 2006 starteten hatten alle gesagt, dass die Aktion nicht funktionieren wird.“

Alexandra Schütz, die leitende Koordinatorin würdigte das Engagement von Initiator Christian Weber: „Ich bin sprachlos. Es ist unglaublich, was Christian Weber über die Jahre an Engagement einbringt.“ Markus Braunger und Holger Kreuttner von der Kreissparkasse Ostalb, sowie AOK-Ostwürttemberg-Geschäftsführer Hans-Joachim Seuferlein sagten ihre Sponsorenunterstützung wieder zu. „Ich bin von Anfang an bei der Aktion dabei. Dabei kann ich mich an sehr schöne Momente erinnern - beispielsweise bei der Landesgartenschau in Schwäbisch Gmünd oder im Schlosspark in Essingen. Es ist ein wunderbarer Bilderbogen in diesen 18 Jahren“, erinnert sich Holger Kreuttner zurück.

vom 15. bis 19. Juli