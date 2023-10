Wenn man vor den Radierungen, den Zeichnungen oder den Plastiken von Jochen Wahl steht, muss man nahe herantreten und man muss lange davor verweilen, um alle Details zu erkennen und einzutauchen in einen fantasievollen, fantastischen Kosmos, den der in Balingen aufgewachsene, 2007 verstorbene Künstler geschaffen hat. In der Aalener Galerie Zaiß ist am Sonntag eine Ausstellung mit seinen Werken unter dem Titel „Unterwürfigkeitsverletzungen“ eröffnet worden. Jochen Wahl wäre just an diesem Tag 81 Jahre alt geworden.

Sein „Urfreund“ aus Schülertagen, Dirk Mende, führte die Besucherinnen und Besucher in das Werk ein und blickte dabei auch zurück auf den Werdegang und auf den Menschen Jochen Wahl. Der sei ein Rebell, ein Aufmüpfiger gewesen. Aufgewachsen in einer Balinger Fabrikanten- und Millionärsfamilie, reich, aber, so Dirk Mende, menschlich arm sei Wahl im Lauf seines Lebens symbolisch von dort weg und hin zur Kunst gelaufen.

Das geschah freilich nicht ohne Probleme, denn Jochen Wahl waren laut Mende seit seinen Kindertagen jegliche Autoritäten fremd und verhasst. Da konnte es dann schon passieren, dass er im Eliteinternat in Salem, wohin er gesteckt wurde, einer griechischen Prinzessin in den hoheitlichen Hintern trat. Mit dieser unbeugsamen Haltung gegenüber jeglicher Obrigkeit war Wahl quasi ein Bruder im Geiste von Schiller und Schubart und drückte das auch in seinem künstlerischen Schaffen aus. Das Wort „Unterwürfigkeitsverletzung“ findet man in dieser Zusammensetzung in keinem Wörterbuch. Gemeint sind damit die Verletzungen ‐ sowohl die physischen, als auch die psychischen –, die durch das Unterwerfen in aller Regel bei den Unterworfenen entstehen. Ein Thema, so alt wie die Menschheit selbst und gerade in diesen Tagen auf der weltpolitischen Bühne grausame Realität.

Wahl verarbeitet dieses oder besser flüchtet vor diesem Prinzip „Ober sticht Unter“, wie oft salopp formuliert wird, in eine phantastische Welt voller eigenartiger, rätselhafter und erstaunlicher Wesen, zuweilen skurril verfremdet und drastisch überzeichnet. Und er tut dies mit handwerklicher Brillanz und aufwendiger Technik, zeichnerisch, malerisch und plastisch in unerschöpflichen Kombinationen. Mit seiner aufwendigen Technik und seiner präzisen Arbeitsweise stellte sich Wahl, so Dirk Mende, auch „konträr zu unserer Pfuschgesellschaft“ auf.

Einen weiteren Blick auf Farbradierungen von Jochen Wahl kann man am 1. November in Hugs Weinkontor in der Bahnhofstrasse 78 in Aalen werfen. Dort gibt es um 14.30 Uhr auch eine Lesung von Texten zum Thema „Unterwürfigkeitsverletzung“ mit Jörg Hirsch, Dirk Mende und Alice Katharina Schmidt.