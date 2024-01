Jeder kann helfen. Diese Botschaft wollen die beiden Lebensretter aussenden. Der Einsatz der beiden Mütter Nicole Kugler und Bianca Lang hat beim Jugendturnier der C-Jugend-Fußballer in Sontheim einem Schiedsrichter das Leben gerettet. „Man kann nur eines falsch machen, überhaupt nichts zu tun“, sagt Kugler klar und deutlich.

Nur zufällig vor Ort

Es war pures Glück, dass die beiden im Januar überhaupt bei den Hallen-Bezirksmeisterschaften in der Hermann-Eberhardt-Halle waren. Vielleicht war es auch Schicksal.

Beide arbeiten an einem Krankenhaus und sind daher nur selten gemeinsam bei Spielen ihrer Jungs vom VfR Aalen dabei. Lang arbeitet in der Notaufnahme in Heidenheim und Kugler in Mutlangen als Stationsleiterin auf der Kinderintensivstation.

„Es ist ein absoluter Zufall, dass wir beide vor Ort waren“, wiederholt Kugler noch einmal mit Nachdruck. Freilich lässt sich der Dienst im Krankenhaus nur selten mit Freizeitterminen am Wochenende vereinen.

Natürlich hat ihnen ihr medizinischer Background geholfen, um die prekäre Situation in der Halle in Sontheim richtig einzuschätzen. Wenngleich sich Kugler eigentlich beruflich fast ausschließlich um sogenannte „Frühchen“ kümmert.

Kein tastbarer Puls

Nichts deutete eigentlich auf eine solche dramatische Wendung beim Hallenturnier hin. Beide Mütter verfolgten das Spiel, indem ihre Jungs gar nicht spielten. Erst verteilte der Schiedsrichter noch eine gelbe Karte, um dann nur kurze Zeit später in lebensbedrohliche gesundheitliche Probleme zu geraten.

Erst standen noch die Jugendspieler, die gerade noch gespielt haben, um uns herum. Die haben wir gleich weggeschickt. Nicole Kugler

„Als der Schiedsrichter ohne Vorwarnung während dem Spiel einfach umfiel, rannten wir sofort los“, schildert Kugler die Szene, die die beiden letztlich zu Lebensrettern werden ließ. An der Wand sackte dieser zusammen, war bewusstlos und ohne tastbaren Puls – für beide war sofort klar, was los war. „Erst standen noch die Jugendspieler, die gerade noch gespielt haben, um uns herum. Die haben wir gleich weggeschickt.“

Paradebeispiel, wie man richtig reagiert

Kugler und Lang kümmerten sich um den Schiedsrichter, ein anderer rief die Rettung. Relativ schnell wurde dann auch ein Defibrillator gebracht, der dann auch von Lang eingesetzt wurde. Es war ein Paradebeispiel, wie man in einer solchen Situation richtig reagieren kann und muss.

Für uns war es selbstverständlich, zu helfen. Da haben wir auch keine Sekunde darüber nachgedacht. Wir haben auch schon öfter Leben gerettet. Das ist schließlich unser Job. Nicole Kugler

„Die Trainer haben sich um die Jungs gekümmert. Bis ich mich das erste Mal umgedreht habe, waren alle Spieler in der Kabine.“ Das Turnier wurde natürlich nach diesem Notfall abgebrochen und eine Woche später in Königsbronn fortgesetzt. Mit der Resonanz der Geschichte sind die beiden fast schon ein wenig „überfordert“.

So geht es dem Schiri heute

Dass sie dennoch gerne offen und ehrlich für alle Rede und Antwort stehen, hat vor allen Dingen einen Grund: „Wir wollen die Leute wachrütteln. Man muss sich einfach trauen, etwas zu tun.“ Immer öfter findet man in öffentlichen Einrichtungen einen Defibrillator. Doch wenn dieser nicht eingesetzt wird, dann hilft das im Ernstfall wenig.

„Für uns war es selbstverständlich, zu helfen. Da haben wir auch keine Sekunde darüber nachgedacht“, schiebt Kugler nach: „Wir haben auch schon öfter Leben gerettet. Das ist schließlich unser Job.“ Dem Schiedsrichter geht es inzwischen im Übrigen wieder besser und er hat das Krankenhaus verlassen.

„Er hat mich angerufen und sich bedankt. Das war das Allerschönste daran.“ Obendrauf gab es schließlich noch die Ehrung vonseiten des WFV. In diesem Fall ging es allen Beteiligten aber um weit mehr.

Weitere Informationen zum Kooperationsprojekt der Deutschen Herzstiftung und des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) unter herzstiftung.de/lebensrettersein