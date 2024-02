Der Fasching hat uns alle schon seit einigen Wochen im Griff, viele Prunksitzungen und auch schon diverse Umzüge haben wir erleben dürfen. Eines der Highlights aber beim Fasching: die Rathausstürme am Gumpendonnerstag quer durch die Ostalb.

Bei Czerwinski in Tannhausen geht es los

Wie schon im vergangenen Jahr starten wir im Osten der Ostalb, genauer: in Tannhausen. Hier wird das Rathaus von Siegfried Czerwinski bereits um 10 Uhr gestürmt, der Rathauschef seines Sessels enthoben.

Nur eine halbe Stunde später dann singt Ellwangens Oberbürgermeister Michael Dambacher gemeinsam mit der „Hinteren Ledergasse“ und zahlreichen Kindern Faschingslieder am Marktplatz. Mit Sicherheit wird auch wieder Bürgermeister Volker Grab am Start sein.

Burgnarren erobern die Bühler-Burg

Parallel dazu wird, wieder zurück in den Osten der Ostalb, das Bopfinger Rathaus von Gunter Bühler gestürmt.

Hier übernehmen dann die Burgnarren und ihre Freunde das Regimentnahe der bayerischen Grenze. Und dann ist es auch schon 11.11 Uhr - eine ganz besondere Uhrzeit beim Fasching.

Sowohl in Jagstzell als auch in Wört werden zeitgleich die Rathäuser gestürmt. Vor allem in Wört darf man gespannt sein, ob Rathauschef Thomas Saur diesmal anwesend sein wird. Im vergangenen Jahr hat er sich doch glatt im Skiurlaub versteckt. Auf solche Gedanken wird Patrick Peukert, Bürgermeister von Jagstzell sicher nicht kommen.

Zu Gast in der Biber-Festung

Um 14.40 Uhr werden die Grundfeste des Untergröninger Rathauses erzittern, ehe es um 15 Uhr in Unterschneidheim weitergeht. Johannes Joas hat bereits im vergangenen Jahr erleben dürfen, wie die Biberburg eingenommen wurde.

Läschtermäuler und Meckerer in Aalen unterwegs

Parallel hierzu wird das Aalener Rathaus gestürmt. Hier werden Oberbürgermeister Frederick Brütting sowie die Bürgermeister Wolfgang Steidle und - Premiere - Bernd Schwarzendörfer sich einiges von den „Läschtermäuler“ anhören dürfen - und die „Meckerer“ der Aalener Fasnachtszunft werden sicherlich auch nicht nachgiebig sein.

Fasching in der Helferstraße läutet den Abend

Ab 16 Uhr dann startet in der Helferstraße, direkt vor der Tür der Aalener Nachrichten, der Straßenfasching. Weiter geht es ins Hexenparadies nach Fachsenfeld. Hier werden die Schlosshexen und die „Naschkatza“ für einen gruseligen und zugleich tierischen Sturm am Rathaus sorgen und Ortsvorsteherin Sabine Kollmann vertreiben. Auch diesmal wird sie sich wieder verantworten müssen. Hier fällt der närrische Startschuss um 16.59 Uhr.

Nur eine Minute später dann wird es so richtig bunt. In fünf Städten beziehungsweise Gemeinden passieren zeitgleich ganz viele bunte und närrischeSachen. In Ellwangen, am Fuchseck, wird der Narrenbaum aufgestellt, genauso wie in Neuler. Gestürmt wird in Lauchheim, wo Andrea Schnele schnell ihren Stuhl räumen muss, gleiches geschieht parallel mit Markus Knoblauch in Westhausen.

Wolfgang Secklers letzter Rathaussturm

In Pfahlheim wird es ein besonderer Rathaussturm werden, denn es wird zugleich der letzte von Ortsvorsteher Wolfgang Seckler sein. Im 17.11 Uhr wird der größte Aalener Teilort gestürmt, dann geht es in Wasseralfingen richtig rund.

Ortsvorsteherin Andrea Hatam kennt diese Prozedur bereits und wird sich wehren, doch wie immer vergebens. Und dann gibt es ja auch noch die Hexen aus Schloßberg, hier wird ab 18 Uhr ebenfalls noch beim Hexengericht getagt.

Jan-Erik Bauer feiert Premiere

Parallel dazu muss sich erstmals Jan-Erik Bauer von seinem neuen Rathaus verabschieden. Es ist der erste Rathaussturm des neuen Stödtlener Bürgermeisters.

Und zu guter Letzt, um 19 Uhr, werden wir zusehen, wie die Hexen von Neresheim den Landrat Joachim Bläse ins Fegefeuer schicken. Das Bennenbergweible wird hier für ein gruseliges Schauspiel zum Abschluss dieses turbulenten Tages sorgen.