Die geplante Vermietung des ehemaligen Gebäudes der städtischen Musikschule in der Hegelstraße an den Landkreis zur Unterbringung von Geflüchteten ab dem 1. Januar 2024 hat im Gemeinderat für teilweise kontroverse Debatten gesorgt, vor allem aber für eine breite Front gegen die ablehnende Haltung der AfD. Anwohner aus der Hegelstraße hatten schon zu Beginn der Sitzung in der Bürgerfragestunde ihrem Ärger darüber Luft gemacht, dass zuerst der Gemeinderat und nicht sie über die Pläne informiert worden war. Bevor der Gemeinderat nun am 26. Oktober dem Abschluss eines Mietvertrags mit vermutlich breiter Mehrheit zustimmen wird, soll es zuvor, am 20. Oktober, eine Informationsveranstaltung für die Anwohner geben. Deren Anregungen sollen dann in den Mietvertrag mit einfließen.

Oberbürgermeister Frederick Brütting erinnerte unter anderem daran, dass der Ostalbkreis und damit auch die Stadt Aalen bei der Aufnahme von Geflüchteten bislang vom sogenannten LEA-Privileg profitiert hätten. Also wegen der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen deutlich weniger Geflüchtete hätten unterbringen müssen als der Verteilschlüssel vorgegeben hätte. Mit der LEA falle 2025 auch das LEA-Privileg weg, der Kreis und die Kommunen müssten darauf vorbereitet sein, künftig mehr Menschen aufnehmen zu müssen. Bei der Begutachtung der städtischen Immobilien, so der OB weiter, sei man zusammen mit dem Landkreis schnell auf das ehemalige Musikschulgebäude in der Hegelstraße als geeignetes Objekt gestoßen.

„Die Aufnahme von Asylsuchenden und Geflüchteten ist ein Teil unserer Stadt und unserer Stadtgesellschaft“, sagte Brütting, seit Jahren bemühe sich die Stadt gemeinsam mit vielen Ehrenamtlichen in großem Maße um die Integration. Wozu auch das Bemühen um passende Wohnimmobilien gehöre. „Wir wollen keine Turnhallen belegen, Zelte aufbauen oder die Menschen in ungeeignete Immobilien stecken“, machte der OB deutlich. Vielmehr wolle die Stadt weiter an ihren Prinzipien festhalten, damit kein sozialer Sprengstoff entstehe. Dazu gehöre dann aber auch, dass die Stadt in den nächsten Wochen und Monaten noch weitere Standorte für die Unterbringung von Geflüchteten werde definieren müssen.

Der Mietvertrag mit dem Kreis über das ehemalige Musikschulgebäude soll laut Brütting auf zwei Jahre, bis Ende 2025, abgeschlossen werden mit der Option einer einmaligen Verlängerung um ein weiteres Jahr. Danach wolle die Stadt das Grundstück an die städtische Wohnungsbau Aalen verkaufen zur Errichtung von neuem, auch bezahlbarem Wohnraum. Im Mietvertrag soll laut OB auch geregelt werden, dass in dem Gebäude 50 bis 60 Personen aus der Ukraine, vorwiegend Familien, untergebracht werden sollen.

Die Sozialdezernentin des Ostalbkreises, Julia Urtel, erklärte, aktuell müsse der Ostalbkreis 76 Personen aus der Ukraine aufnehmen, dabei handle es sich vorwiegend um Familiennachzug. Das ehemalige Musikschulgebäude, so Urtel, sei dafür ein sehr geeignetes Objekt, auch um eine gute Betreuung zu gewährleisten. Laut OB Brütting hätten sich bereits Personen aus der Nachbarschaft in der Hegelstraße gemeldet, die sich hierbei ehrenamtlich mit einbringen wollten.

Ganz zu Beginn der Sitzung hatte Stadtrat Norbert Rehm (Aktive Bürger) mit einem dann abgelehnten Geschäftsordnungsantrag versucht, eine Entscheidung über das Musikschulgebäude in dieser Sitzung zu verhindern. Man müsse zuerst die Bürger informieren und dann entscheiden. Denn bei einer fehlenden Akzeptanz, so Rehm, „verlieren wir die Bürger“. Anwohnerinnen und Anwohner aus der Hegelstraße waren in größerer Anzahl als Besucher zur Gemeinderatssitzung erschienen. In der Bürgerfragestunde zu Beginn erklärte Gerhard Wünsch als Sprecher einer Interessengemeinschaft Hegelstraße, „die ganze Hegelstraße und die Hardtstraße sind stinkesauer“, weil mit ihnen noch gar niemand über die Pläne der Stadt gesprochen habe. Eine andere Anwohnerin sagte, es gebe Ängste und Sorgen, wenn hier „so was“ komme. Dabei sei das Wohnquartier an der ehemaligen Musikschule eigentlich doch ein „Sahnehäubchen“ in Aalen.

In der Diskussion zu dem Tagesordnungspunkt war die Haltung der ganz großen Mehrheit im Gemeinderat schnell klar. „Es ist selbstverständlich, dass wir diesen Menschen helfen“, sagte Thomas Battran (Grüne). Man sei nicht nur moralisch, sondern auch gesetzlich zur Hilfe verpflichtet, meinte Peter Peschel (CDU). Der aber auch kritisierte: „Bürgerbeteiligung hätte schon bislang anders aussehen können.“ Für die SPD sagte ihr Fraktionsvorsitzender Hermann Schludi: „Wir haben hier kein Wunschkonzert vor uns, sondern wir haben Quoten zu erfüllen.“ Claus Albrecht (Freie Wähler) nannte es „menschliche Dinge, die wir hier zu erledigen haben“. Mahnte aber auch an, die Sorgen und Ängste der Bürger ernst zu nehmen.

Die AfD, versuchte deren Fraktionsvorsitzender Frank Gläser glauben zu machen, stehe ja für echte Kriegsflüchtlinge ein. Die Verpflichtung, in der Hegelstraße nur Ukrainer unterzubringen, sei aber eine Beruhigungspille statt einer verlässlichen Zusage. Zudem werde der Verkaufswert der Nachbarwohnhäuser dort durch die Flüchtlingsunterkunft drastisch sinken. Sein Fraktionskollege Andreas Lachnit fragte später, wann das endlich aufhöre, dass Deutschland immer Platz für Geflüchtete habe. Solange der Bund nicht aufhöre, die Menschen reinzulassen, werde es auch in der Hegelstraße Flüchtlinge geben. Der neue FDP-Stadtrat Manuel Reiger warf der AfD nicht nur vor, im Vorfeld der Sitzung im Bereich Hegelstraße Flugblätter verteilt zu haben. Die AfD, so Reiger, betreibe eine unredliche Politik mit den Ängsten der Menschen ‐ „ich an Ihrer Stelle würde mich dafür schämen“. OB Brütting sagte in Richtung AfD: „Jetzt haben sie klar gemacht, wo Sie stehen ‐ jedenfalls nicht auf der Seite der Werte, die wir alle in der Bundesrepublik teilen.“ Am Ende der Debatte sagte Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle, es mache ihn stolz, dass Aalen eine weltoffene Stadt sei „und ich bin froh, dass es viele Menschen in Aalen gibt, die offen dafür sind, dass Integration gelingt“.

Zum Schluss hat der Gemeinderat bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung den Beschluss gefasst, am 26. Oktober der Umnutzung und Vermietung der alten Musikschule zustimmen zu wollen. Die Verwaltung solle den Entwurf des Mietvertrags „unter Berücksichtigung der in der Informationsveranstaltung (...) vorgetragenen Anregungen der Anwohnerinnen und Anwohner“ ausarbeiten.