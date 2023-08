Am Montag, 11. September und damit pünktlich zum Ende der Sommerferien startet die Stadt Aalen in Kooperation mit der Initiative Rad–Kultur des Verkehrsministeriums Baden–Württemberg eine Rad–Bonus–Aktion. Damit möchte Aalen in den Herbstmonaten noch mehr Menschen zum Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag motivieren und damit die nachhaltige Mobilität in der Stadt fördern. Gleichzeitig soll die Aktion die lokale Wirtschaft und den Einzelhandel stärken.

Im Rahmen der Aktion erhalten Bürger und Bürgerinnen, die mit dem Fahrrad in einem der teilnehmenden Geschäfte einkaufen oder eine der teilnehmenden Sehenswürdigkeiten besuchen, einmalig einen Stempel auf ihrer Rad–Kulturt–Stempelkarte. Die Stempelkarte kann bei allen teilnehmenden Bonuspartnern vor Ort empfangen oder online auf der Website https://www.radkultur–bw.de/aalen heruntergeladen werden. Erkennbar sind die teilnehmenden Partner an ihren Schaufenstern, wo ein Poster für die Rad–Bonus–Aktion aushängt. Als Nachweis genügt das Vorzeigen eines Fahrradhelms oder der Hinweis auf ein vor dem Geschäft geparktes Fahrrad.

Teilnehmende Partner sind beispielsweise das Limes–Museum, Radsport Gaiser, Samocca und das Schloss Fachsenfeld. Der Aktionszeitraum erstreckt sich über zwei Monate, vom 11. September bis zum 5. November.

Insgesamt nehmen 37 Bonus–Partner an der Aktion teil. Wer im Zeitraum acht Stempel von verschiedenen Bonus–Partnern sammelt, kann die Stempelkarte nach Abschluss der Aktion bei der Stadt Aalen (Marktplatz 30) einreichen und an einem Gewinnspiel teilnehmen. Unter allen Teilnehmenden werden am Ende des Aktionszeitraums Gutscheine von örtlichen Fahrradhändlern verlost.