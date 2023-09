Rabiater Ladendieb verletzt zwei Polizeibeamte.

Ein rabiater Ladendieb hat am Montag zwei Polizeibeamte verletzt.

Um 15.30 Uhr wurde das Polizeirevier am Montag in ein Modegeschäft im Mercatura in der Weidenfelder Straße gerufen, nachdem dort festgestellt wurde, dass ein Kunde mehrere Kleidungsstücke in seinem Rucksack verstaute und diese offensichtlich entwenden wollte. Bei der Überprüfung im Modegeschäft wehrte sich der 45–Jährige massiv und griff die Mitarbeiter an, so dass die Polizei hinzugerufen werden musste.

Gegenüber den eintreffenden Beamten trat der alkoholisierte Mann ebenfalls aggressiv auf. Nachdem er weiterhin versuchte sowohl nach den Beamten als auch nach den Mitarbeitern zu treten, mussten ihm Handschließen angelegt werden.

Anschließend sollte der Mann auf das Polizeirevier verbracht werden Auf dem Weg zum Streifenwagen leistete er erheblichen Widerstand und ließ sich mehrfach fallen. Immer wieder versuchte er auch nach den Beamten zu treten und stieß in der Einkaufspassage einen Beamten in einen dort aufgestellten Kleiderständer. Daraufhin musste der Mann in der Einkaufspassage zu Boden gebracht werden, damit er an den Füßen fixiert werden konnte. Durch Hinzuziehen von weiteren Streifen konnte der renitente Mann letztendlich in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbracht werden.

Hier wurde festgestellt, dass er über 1,5 Promille Alkohol im Blut hatte. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte verletzt.