Qualifizierungskurs „Ehrenamt in der Flüchtlingsarbeit“

Sei es die Begleitung von Geflüchteten bei Behördengängen, die Gestaltung von Freizeitangeboten, die Betreuung bei Hausaufgaben oder gemeinsame Aktivitäten: In Kooperation mit dem Landratsamt Ostalbkreis und der Stadt Aalen bieten der Diakonieverband Ostalb, die evangelische Kirchengemeinde Unterkochen-Ebnat, die Evangelische Kirchengemeinde Aalen und die Katholischen Kirche Aalen einen fünfwöchigen Qualifizierungskurs für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit an. Start 15. Januar. Mit dem Kurserhalten die Teilnehmenden Hintergrundwissen zu rechtlichen Fragen und sozialen Problemstellungen in der Flüchtlingsarbeit. Anmeldungen und Rückfragen per Mail an [email protected] oder Telefon 07361/8520.