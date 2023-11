Purer Wille! Kindsvater und Diakite bescheren Aalen den Sieg

Der VfR Aalen ist zurück in der Erfolgsspur. Trotz eines 0:1-Rückstands gegen Freiberg feiert die Mannschaft von Trainer Tobias Cramer einen verdienten 2:1-Erfolg vor 988 Zuschauern an diesem kalten Samstag in der Centus Arena.

Viele Chancen gab es in den ersten 45 Minuten nicht. Bei wechselhaften Bedingungen nutzte Freiberg seine dickste Gelegenheit zur Führung. Ein langer Ball auf Filimon Gerezgiher und dieser setzte seinen Bruder Joel in Szene ‐ 0:1 (20.). Zuvor hatte dieser nach Zuspiel von Neal Gibs noch seinen Meister in Michel Witte im Tor der Aalener gefunden (10.).

Und Aalen? Mühte sich nach Kräften, versuchte viel über den starken Benjamin Kindsvater und ließ eben seine große Chance liegen. Jascha Döringer hatte den Ausgleich auf dem Fuß. Aus bester Position zentral im Strafraum knallte er den Ball über den Kasten (28.). Ansonsten erspielte sich der VfR keine wirklich zwingenden Gelegenheiten. Es fehlte eben oft die letzte Genauigkeit beim letzten Zuspiel. Steffen Kienle, der seine Startelf Rückkehr feierte, kämpfte gewohnt kam allerdings zu keinem wirklichen Abschluss auf das Tor von SGV-Keeper Eric Gründemann.

Zahlreiche Ecken und Freistöße strahlten auf Aalener Seite wenig Gefahr aus. Anders war das beim Versuch von Joel Gerezgiher, der bei seinem Standard aus guter Position Witte zur Parade zwang (44.).

Die Gäste kamen dann auch besser aus der Pause. In Minute 52 schepperte die Torlatte. Wieder war es Joel Gerezgiher. Dieses Mal wieder per Freistoß. VfR-Trainer Tobias Cramer hatte genug gesehen und brachte nach gut einer Stunde Geburtstagskind Ibrahima Diakite, der nach nur zwei Minuten jubeln durfte. Eingesetzt durch Abruscia setzte er sich stark durch und schob den Ball ein ‐ 1:1.

Das Spiel völlig offen und Aalen plötzlich zielstrebiger. Nach einer Kombination über Abruscia, Yannick Thermann und Kindsvater legte dieser den ball perfekt in die Mitte. Diakite hätte nur noch einschieben müssen. Doch ein Freiberger Abwehrspieler konnte klären.

Das konnte in Minute 76 keiner mehr. Ein langer Ball auf Kindsvater, der vor Gründemann an den Ball kam und zum 2:1 traf. Der SGV-Keeper konnte nach einer kurzen Behandlungspause weitermachen und war nur Minuten später wieder gefordert. Aus spitzem Winkel schoss Diakite und der Keeper lenkte zur Ecke.

Es entwickelte sich eine echte Schlacht, die Aalen am Ende für sich entscheiden konnte. Nach 17 Spieltagen und dem Ende der Hinrunde steht der VfR mit 26 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz der Regionalliga Südwest.

VfR: Witte – Rahn (62. Schaupp), Döringer (62. Diakite), Odabas, Thermann, Kraus (77. Szabo), Abruscia, Kabashi, Wächter, Kindsvater (85. Rapp), Kienle (85. Kundruweit).