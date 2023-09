Der Psychoterror in einem Mehrfamilienhaus in der Eichwaldstraße geht weiter. Seit dreieinhalb Jahren leiden die Bewohner unter einem 42-Jährigen, der angesichts seiner Ausraster bereits sechsmal in der Psychiatrie in Winnenden untergebracht wurde. Zuletzt nach einem Vorfall am 17. August.

Am Mittwoch ist er erneut durchgedreht und hat eine Scheibe in seiner Wohnung eingeschlagen sowie ein Geländer im Treppenhaus mit einer Säge beschädigt, sagt eine Bewohnerin, die nach der Tat die „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ kontaktiert hat.

Erst vor fünf Wochen ist der polizeibekannte 42-Jährige, der eine Wohnung im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses bewohnt, erneut in die Psychiatrie in Winnenden eingeliefert worden, allerdings bereits nach wenigen Tagen wieder entlassen worden. Hintergrund für die Einweisung war ein Vorfall am 17. August, als er am Morgen versucht hat, die Tür zu seiner Wohnung einzutreten, Polizeibeamte bedroht hat und überdies ein verbotenes Einhandmesser dabei hatte.

Schon mehrere SEK-Einsätze ausgelöst

Bedroht und beleidigt hat der 42-Jährige, der in der Vergangenheit bereits zwei SEK-Einsätze ausgelöst hat, am Mittwochmorgen abermals Polizeibeamte, die wegen seiner Person hier mittlerweile Stammgast seien.

Dass dieser erneut eskaliert, sei für die Bewohner nur eine Frage der Zeit gewesen. Da der 42-Jährige keinen Schlüssel für den Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses habe, habe er wie auch die Wochen zuvor versucht, am Mittwochmorgen durch sein Kellerfenster in das Haus zu gelangen. Hierbei habe er wirres Zeug von „Besserwissern“ und „Die Welt steht still“ geredet und kurze Zeit später in seiner Wohnung eines der wenigen heil gebliebenen Fenster eingeschlagen.

Dass die Splitter keinen der vor der Tür anwesenden Bewohner und dort spielenden Kinder getroffen habe, sei ein Wunder. Überdies habe der 42-Jährige mittels einer Säge das Treppengeländer im obersten Stock sowie den Türrahmen seiner Wohnung derart beschädigt, dass die unmittelbar nebenan wohnende Nachbarin die Polizei gerufen habe.

Der Anruf sei gegen 11.20 Uhr hier eingegangen, sagt der stellvertretende Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen, Bernd Märkle, auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“. Beim Eintreffen der Kollegen habe der 42-Jährige die Beamten ebenso beleidigt und bedroht wie auf dem Revier, auf das er für eine Vernehmung mitgenommen worden sei.

Nachbarn leiden unter dem Terror des Mannes

Vor seinem Ausraster in dem Mehrfamilienhaus in der Eichwaldstraße sei er gegen 10.40 Uhr bei einem Ladendiebstahl im Einkaufscenter Mercatura ertappt worden, sagt Märkle. Mittlerweile sei der polizeibekannte Mann erneut in die Psychiatrie in Winnenden eingewiesen worden.

„Hier wird er wie die Male zuvor nicht lange bleiben“, prognostizieren die Bewohner, die es mehr als leid sind, unter dem Terror des 42-Jährigen zu leiden. Der Polizei, die diesen bei Vorfällen nur akut in Gewahrsam nehmen könne, aber keinerlei Einfluss darauf habe, wie lange er in der Psychiatrie untergebracht ist, machten sie keinen Vorwurf. Auf der ganzen Linie versagt habe ihrer Ansicht nach allerdings die Justiz und der vom Amtsgericht Aalen bestellte Betreuer.

Nicht nur was uns betrifft, sondern auch mit Blick auf unseren Bewohner, der seit Jahren ohne Strom und Heizung lebt und dem geholfen werden muss. Andere Bewohner des Mehrfamilienhauses

Die Bewohner fordern, dass schnellstmöglich gehandelt wird. Eine ständige Einweisung in Winnenden mit sofortiger Entlassung könne nicht das Ziel sein. Die Hoffnung, dass sich für beide Seiten allerdings langfristig etwas zum Positiven ändert, hätten sie allerdings aufgegeben.