Mit Prosecco und Blumen ist der neue Pop-up-Store im Kubus am Freitagmorgen festlich eröffnet worden. Vom 1. bis 9. März füllt Businesstrainerin und Autorin Christine Hoeft (Mitte) ihn mit Leben. Zu der Aktion tragen (von links) Nicole Weber von der Baumschule Weber in Adelmannsfelden, Maike Merz vom Kubus-Marketing, die Fotografin Sarah Korn, Gülcan Akin von Flower-Caravan Floristik und Tour in Oberkochen, ACA-Vorsitzender Uli Riegel, Ingrid von Om, die Gründerin von OM Comfort, einem Start-Ups für Schlafprodukte in Schwäbisch Gmünd, City-Manager Reinhard Skusa sowie Beate Buckmeier aus Heubach mit ihrem Foodtruck „Monsieur Claude“ bei. Auch dabei sind die Baia Box und Eddicted.

(Foto: Sylvia Möcklin )