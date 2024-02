Projekt bei UtopiAA: Mehr als nur Nachbarschaft

Die Initiative UtopiAA (An der Stadtkirche 18) hat sich erfolgreich für das Projekt „Nachbarschaft und Gespräche“ bei der Allianz für eine Beteiligung beworben. Gefördert wird es für sechs Monate vom Staatsministerium Baden-Württemberg. Nun haben die Mitwirkenden zur Vorstellung des Projekts eingeladen.

Margarete Rödter (UtopiAA) zeigte zunächst die Stationen der Entstehungsgeschichte von UtopiAA, das seit viereinhalb Jahren die 17 Nachhaltigkeitsziele mit Begegnung, Austausch, Vernetzung und Ideen umsetzen will.. Im Projekt „Nachbarschaft und Gespräche - Hier. Jetzt. Gemeinsam. Wir sind nicht allein“ geht der Begriff von Nachbarschaft über den nahräumlichen Bezug hinaus. Die Idee ist, sich zu verbinden, sich zu stärken, sich zu engagieren und den gesellschaftlichen Zusammenhalt mitzugestalten.

Das Projekt steht auf drei Pfeilern: der regelmäßige Samstagstreff von 10.30 bis 12.30 bei UtopiAA. Hier gibt’s Gespräche zu Natur und Wildnis in Aalen, Klimagerechtigkeit und Schuldenkrise der sogenannten Entwicklungsländer, aber auch einen Tango-Schnupperkurs und Spielemorgen, die Planung einer Friedensradtour im Juli, Infos zur Quartiersarbeit, Vorstellung von Frauenliteratur, Verbrauchergemeinschaft für die NoCap Tomatenprodukte, Einblicke in das Leben von jungen Menschen, die sozialen Freiwilligendienst in Aalen leisten, und vieles mehr.

Der zweite Pfeiler ist der Stand der „NoCap-Tomaten“ auf dem Wochenmarkt. Passata, Dosentomaten und Tomatensoße wurden ohne Ausbeutung von Geflüchteten in Süditalien produziert. Den Aktiven geht es dabei nicht nur um die Dosentomaten, sondern auch darum, ins Gespräch zu kommen.

Der dritte Pfeiler sind zwei Veranstaltungen der Gruppe Forum Theater am Freitag, 15. März, in der Stoa (Bischof-Fischer-Straße 43a). Hier kann sich jeder Mensch ausprobieren und spielerisch Konflikte bearbeiten und - was im realen Alltag nicht möglich ist - verschiedene Lösungen ausprobieren. Zu diesen Foren ist jeder willkommen.

Termine