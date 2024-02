Die Postbank schließt Ende März ihre Filiale in der Friedrichstraße 5. Damit wird es in dem Gebäude gegenüber der Rathaustiefgarage auch keine Schalter der Deutschen Post mehr geben. Hintergrund ist laut Hartmut Schlegel, Mediensprecher der Postbank, eine Entscheidung der Deutschen Bank AG.

„Ich geh gschwind zur Post.“ Das hat für viele Aalener lange bedeutet: mit ihren Briefen und Päckchen an der Ecke Friedrichstraße und Julius-Leber-Straße durch die Glasschiebetüren zu gehen und sich vor den Schaltern im hinteren Bereich anzustellen. Im vorderen Bereich bietet die Postbank den Kunden ihren Service an. Doch nun kündigt die Postbank in einer Pressemitteilung an: „Die Filiale öffnet letztmalig am Mittwoch, 27. März, zu den gewohnten Öffnungszeiten.“

Postbank künftig in Schwäbisch Gmünd

Danach müssen Kunden der Postbank bis nach Schwäbisch Gmünd fahren, um zur nächstgelegenen Anlaufstelle mit Vollsortiment zu gelangen. Die Dienstleistungen der Post dagegen bleiben in Aalen weiterhin verfügbar, betont der Mediensprecher.

Postdienstleistungen weiterhin in Aalen - Mehr gelbe Schalter bei MusikA

Als Ersatz für das Angebot in der Friedrichstraße werde die Partner-Filiale bei MusikA zum 1. März um einen Schalter erweitert. „Die Post- und Paketdienstleistungen können Kundinnen und Kunden wie gewohnt in vollem Umfang nutzen. Dafür steht ihnen in der Bahnhofstraße 1-3 eine Partner-Filiale der Deutschen Post mit den im Einzelhandel üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung“, so die Pressemitteilung.

Hintergrund für diese Entwicklung ist der Umstand, dass die Postbank ab 2008 Schritt für Schritt von der Deutschen Bank AG übernommen wurde. Die Entscheidung der Deutschen Bank AG, einen Teil ihrer Filialen zu schließen, betrifft nun auch die Aalener Filiale der Postbank.

Künftig befindet sich die nächstgelegene Filiale der Postbank mit Vollsortiment in Schwäbisch Gmünd in der Vorderen Schmiedgasse 22-24. „Dort können sich die Kundinnen und Kunden zu Themen wie Baufinanzierung, Altersvorsorge, Privatkrediten und Wertpapieren beraten lassen“, erkärt Mediensprecher Schlegel. „Sie erhalten hier auch alle gewohnten Postdienstleistungen und können Bargeld ein- und auszahlen sowie Überweisungen vornehmen. Auch einen Geldautomaten und ein Serviceterminal gibt es in dieser Filiale. Auf Wunsch bietet die Postbank Finanzberatung die Beratung zu Finanzthemen rund um die eigene Immobilie auch zuhause an.“

Die Postbank Finanzberatung AG hat in Schwäbisch Gmünd in der Ledergasse 8 ein Beratungszentrum.

Geldautomaten zur Bargeldversorgung

In Aalen gibt es künftig keine Postbank-Filiale mehr. Zur kostenlosen Bargeldversorgung verweist das Unternehmen auf den Geldautomaten der Deutschen Bank, Schubartstraße 13, den Cash Group-Geldautomat der Commerzbank, Bahnhofstraße 20, und den Geldautomat der Sparda-Bank in der Johann-Gottfried-Pahl-Straße 1.

Darüber hinaus bieten laut Pressemitteilung zahlreiche Einzelhändler in der Umgebung das sogenannte Cashback-Verfahren an, bei dem man sich beim bargeldlosen Einkauf kostenfrei Bargeld auszahlen lassen kann. Dieser Service findet sich in Aalen zum Beispiel bei Penny, Drogeriemarkt Müller, Netto, Aldi, Kaufland, Rossmann oder Lidl.

Post hat Infrastrukturauftrag

Während es für die Postbank als Privatunternehmen kein Problem ist, Filialen zu schließen, hat die Deutsche Post einen Infrastrukturauftrag zu erfüllen. Die gesetzlichen Regelungen zur Postversorgung sehen vor, dass bundesweit mindestens 12.000 Filialen vorhanden sein müssen. Diese dürfen auch als Agenturen in Einzelhandelsgeschäften betrieben werden. Auch in den Postbank-Filialen gibt es die gelben Schalter der Post. Ab 4.000 Einwohnern muss eine Filiale in maximal 2.000 Metern erreichbar sein. Fällt eine Partner-Filiale weg, muss gegebenenfalls eine neue gefunden oder eine bestehende erweitert werden - so wie ab 1. März bei MusikA in der Bahnhofstraße 1-3.

Elf Partner-Filialen

Laut dem Standort-Finder der Deutschen Post gibt es im Aalener Stadtgebiet künftig noch folgende elf Partner-Filialen: im Kaufland in der Julius-Bausch-Straße, im El Mercado in der Bischof-Fischer-Straße, im Geschäft MusikA in der Bahnhofstraße, in der Post Shop München GmbH in der Hölderlinstraße, in der Hofherrnstraße in Unterrombach, in der Daimlerstraße im Kaufland im Industriegebiet West, in der Heidenheimer Straße in Unterkochen, im Rad Perfect in der Kolpingstraße in Wasseralfingen, in Connys Blumenstüble in der Wasseralfinger Straße in Fachsenfeld, bei Landario in der Fachsenfelder Straße in Dewangen, beim Post- und Schreibwarengeschäft in der Hauptstraße in Ebnat.

letztmalig