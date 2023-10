Polizeieinsatz am ZOB: Waffe stellt sich als Spielzeugwaffe heraus.

Zwei 17 und 19 Jahre alte Männer stehen im Verdacht, am Donnerstagabend eine 19-Jährige bedroht zu haben. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Die Frau gab an, dass sie sich gegen 18.50 Uhr am Busbahnhof aufhielt, wo sie auf einer Bank saß. Der 17-Jährige blieb wohl unmittelbar vor ihr stehen, zog sein T-Shirt hoch und zeigte der jungen Frau eine Waffe, die in seinem Hosenbund steckte. Die 19-Jährige fühlte sich durch das Verhalten des Jugendlichen bedroht. Nachdem sie ihn ansprach ging er jedoch zusammen mit seinem Begleiter davon.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Aalen fuhren daraufhin den Bahnhof an. Die beiden jungen Männer konnten in einem Zug sitzend angetroffen und kontrolliert werden. Bei der, von dem 17-Jährigen mitgeführten, Waffe handelte, es sich um eine Spielzeugwaffe. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige auf die Straße entlassen; der 17-Jährige wurde nach Hause gebracht.

Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder ebenfalls bedroht oder eingeschüchtert wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 zu melden.