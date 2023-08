Polizei warnt vor Schock-Anrufen und falschen Polizeibeamten.

Betrüger, die sich fälschlicher Weise als Polizeibeamte ausgeben, haben am Mittwoch eine Vielzahl von Haushalten im Ostalbkreis angerufen. In den sogenannten Schockanrufen behaupten sie meistens, dass ein naher Angehöriger in einen Unfall verwickelt sei und nun eine Kaution von mehreren tausend Euro bezahlt werden müsse. Die Polizei warnt immer wieder vor dieser Betrugsmasche.

Die Polizei rät:

- Werden Sie hellhörig bei solchen Anrufen und legen einfach auf! Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben!

- Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld oder Wertsachen.

-Rufen Sie angebliche Angehörige unter der ihnen bekannten Telefonnummer zurück!

Glauben Sie Opfer eines Betrugsversuchs zu sein? Rufen Sie die echte Polizei unter den bekannten Nummern an.