Ein bislang unbekannter Fahrer hat am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr einen Audi beschädigt, der in einem Parkhaus in der Wilhelm-Zapf-Straße abgestellt war. Ein Zeuge, der den Unfall wohl beobachtet hatte, hinterließ an dem beschädigten Fahrzeug eine Notiz mit dem Kennzeichen des Verursachers. Das Polizeirevier Aalen bittet den Zeugen, sich unter Telefon 07361/5240 zu melden.