Ein Rollerfahrer, der am Sonntag durch seine rasante Fahrweise auffiel und bereits mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet hatte, sollte im Bereich eines Baumarkts in der Gartenstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Als dieser die Polizeistreife bemerkte, flüchtete er mit seinem Roller mit hoher Geschwindigkeit und gefährdete hierbei mit seiner rücksichtslosen Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer. Unter anderem fuhr er auch über eine rote Ampel, weshalb dort ein Autofahrer sein Fahrzeug stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Roller–Fahrer entfernte sich anschließend über die Friedrich–Schwarz–Straße, die Karl–Mikeler–Straße sowie die Johann–Sebastian–Bach–Straße in Richtung Mauerstraße. Durch die Beamten wurde festgestellt, dass das angebrachte Kennzeichen als gestohlen gemeldet ist. Der Fahrer war etwa zwischen 14 und 18 Jahre alt. Er hatte eine normale Statur und war mit einem auffällig weißen, kurzärmeligen Hemd mit Kragen und einer kurzen weißen Hose bekleidet. Zudem trug er einen schwarzen Helm.

Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen Rollerfahrer geben können, sowie eventuell weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 in Verbindung zu setzen.