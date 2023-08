„Politik braucht Frauen“

Die Gleichstellungsbeauftragten der großen Kreisstädte des Ostalbkreises laden zu einer Veranstaltungsreihe vom 14. September bis zum 10. November in Aalen und im ganzen Ostalbkreis ein. Das teilt die Stadt Aalen mit.

Wo und wie können sich Frauen lokalpolitisch engagieren? Wie gestaltet sich der lokalpolitische Alltag? Wo gibt es Unterstützung und welche Kenntnisse und Fähigkeiten sind hilfreich? Wie kommen politikinteressierte Frauen zu einem Mandat? Diese und weitere wichtige Fragestellungen werden in verschiedenen Formaten online und in Präsenz beleuchtet.

Den Auftakt macht am Donnerstag, 14. September, um 19 Uhr in der Gmünder VHS die Soziologin und politische Bildnerin Rebekka Blum mit „Antifeminismus, Demokratiegefährdung — und warum die Politik Frauen braucht!“. Beim Finale am Freitag, 10. November, um 18 Uhr im KubAA Aalen nimmt Wiebke Eltze von der Amadeu Antonio Stiftung diesen demokratiestärkenden Faden mit „Politik braucht tatsächlich Frauen. Das Finale“ auf. Dazwischen gibt es jede Menge Seminare, Online–Pausen und Einblicke in die lokalpolitische Arbeit.

Im nächsten Juni sind in Baden–Württemberg Kommunalwahlen und in diesem Vorfeld möchte die Veranstaltungsreihe aktivierend und motivierend wirken — „ganz im Sinne von Frauen fördern und damit die Demokratie stärken“, erläutert Anna–Lena Mutscheller, Beauftragte für Chancengleichheit der Stadt Aalen.

Die Beauftragten für Chancengleichheit der Städte Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd und des Ostalbkreises werden dabei von den Volkshochschulen der Städte und dem Landkreis unterstützt, von der Partnerschaft für Demokratie und der Landeszentrale für politische Bildung. „Es ist ein breites frauenpolitisches Bündnis, das lokale und kreisweite Möglichkeiten der Teilnahme bietet“, freut sich Annette Diessner, Beauftragte für Inklusion und Chancengleichheit in Ellwangen.

Entscheidungen klug treffen, Gelder richtig investieren, politische Debatten führen, lokale Projekte fördern — in den Kommunalparlamenten wird politische Arbeit nah an den Menschen geleistet. Aus diesem Grund sollen Frauen ermuntert und aufgefordert werden, sich aktiv an der Gestaltung ihres Lebensumfeldes zu beteiligen, denn „Politik ist eine viel zu ernste Sache, als dass man sie allein den Männern überlassen könnte“, zitiert die Stadt Aalen die deutsche Politikerin Käte Strobel (1907—1996).

Frauenanteil in den Kommunalparlamenten im Ostalbkreis:

Ostalbkreis: 27,4 Prozent Frauenanteil,gesamt 73 Kreistagsmitglieder, davon 20 Frauen

Aalen: 34 Prozent Frauenanteil, gesamt 50 Gemeinderatsmitglieder, davon 17 Frauen

Schwäbisch Gmünd: 38,4 Prozent Frauenanteil, gesamt 52 Gemeinderatsmitglieder, davon 20 Frauen

Ellwangen: 25 Prozent Frauenanteil, gesamt 36 Gemeinderatsmitglieder, davon 9 Frauen

Übrige Kommunen im Durchschnitt: 23,91 Prozent Frauenanteil

Weitere Informationen gibt es online bei den beteiligten Städten, dem Landkreis und bei den lokalen Volkshochschulen.