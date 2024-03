Trotz bestehendem Hausverbot betrat ein 28-Jähriger am Mittwoch gegen 13:20 Uhr ein Einkaufscenter in der Daimlerstraße. Als ihn eine Kassiererin an der Kasse den Einkauf verwehrte, passierte er mit seinem Einkaufskorb den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Daraufhin verfolgte sie ihn und hielt dessen Korb fest, woraufhin es zu einem Gerangel zwischen den beiden kam. In dessen Verlauf schlug der Ladendieb die Frau und flüchtete.

Mann muss mit verschiedenen Anzeigen rechnen

Der hinzugekommene Filialleiter wurde ebenfalls vom 28-Jährigen geschlagen. Die zwischenzeitlich verständigten Polizisten konnten den Mann schlussendlich festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss nun mit verschiedenen Anzeigen rechnen.