Körperverletzungen

Ein Streit eskaliert: Männer gehen mit Messern aufeinander los

Aalen / Lesedauer: 1 min

Mehrere Männer streiten sich und greifen sich dann mit Messern an. (Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild )

Zu gegenseitigen Körperverletzungen kommt es in der Nacht von Samstag auf Sonntag vor einer Gaststätte in der Radgasse. Die Ermittlungen dauern an.