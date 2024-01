Platz zwei für THG-Volleyballer in Heidenheim

Sechs Teams starteten in zwei Dreiergruppen, mit dem Ziel, sich für das große RB-Finale zu qualifizieren. Die Aalener Jungs vom Theodor-Heuss-Gymnasium starteten mit einer Niederlage gegen das Max-Planck-Gymnasium Heidenheim ins Turnier. Das zweite Spiel gewannen die Aalener souverän mit 2:0 gegen die Elise-von-König-Gemeinschaftsschule Stuttgart. Somit stand man im Halbfinale gegen den Gruppensieger der zweiten Gruppe, das Team des Deutschorden-Gymnasium Bad Mergentheim.Der erste Satz in diesem spannenden Spiel ging knapp an das Team aus dem Taubertal, sodass die Aalener Mannschaft erneut mit dem Rücken zur Wand stand. Doch sie konnten das Spiel noch gewinnen.

Im Finale traf man wieder auf das Team des Max-Planck-Gymnasiums. Dabei gelang die Revanche nicht, aber: Das Team von Daniel Riedl verlor beide Sätze im hochklassigen Spiel jeweils nur äußerst knapp mit zwei Punkten Unterschied.

THG: Finn Rentel, Kalle Borst, Matteo Winkler, Frederik Stroisch, Jason Krusche