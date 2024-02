Plakate zeigen: Hier sind „Nette Toiletten“

In der Aalener Innenstadt gibt es knapp 20 „Nette Toiletten“, die den Kundinnen und Kunden ohne Kauf- oder Verzehrzwang kostenlos zur Verfügung stehen. Eine Übersicht mit allen öffentlichen Örtchen ist in der Aalener City App dargestellt.

Das Konzept der „Netten Toilette“ entstand im Jahr 2002 in Aalen. Teilnehmende Betriebe erhalten als Gegenleistung einen monatlichen Zuschuss von der Stadt. Das Konzept sei, so Citymanager Reinhard Skusa, so erfolgreich, dass sich zahlreiche Städte deutschlandweit angeschlossen haben. „Menschen, besonders Senioren, fühlen sich wohler und bleiben länger in der Innenstadt, wenn sie wissen, dass ihnen öffentliche Toiletten zur Verfügung stehen“, berichtet Hartmut Schlipf vom Stadt-Seniorenrat, auf dessen Initiative der ACA in den Parkhäusern der Stadtwerke Aalen nun Werbeplakate aufhängen lässt die auf die „Netten Toiletten“ in Aalen aufmerksam machen. Ein QR-Code führt zur Aalen City App, in der eine Übersicht mit allen entsprechenden Toiletten zu finden ist. „Alle teilnehmenden Betriebe sind darin mit der Adresse und den Kontaktdaten hinterlegt“, führt Skusa aus. „Lobenswert ist auch, dass die Hinweise zu weiteren öffentlichen Toiletten auf der Homepage aufgeführt sind“, so Schlipf.

Toilettenstandorte können auch unter www.aalencityaktiv.de abgerufen werden.