Pionier der Kreispartnerschaft mit Ravenna ist verstorben

Wie jetzt bekannt wurde, ist am vergangenen Montag, 12. Februar, Natale Vallicelli, der Mitinitiator der Partnerschaft des Ostalbkreises mit der Provinz Ravenna/Italien, im Alter von 86 Jahren in Ravenna verstorben. „Er war ein Mann der ersten Stunde und hat sich um unsere Kreispartnerschaft überaus verdient gemacht. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren“, so Landrat Joachim Bläse.

Auf Initiative des Kultusministeriums Baden-Württemberg haben Vallicelli, damals Jugendbeauftragter der Provinz Ravenna, und der damalige Geschäftsführer des Kreisjugendrings Ostalb, Günter Höschle, ab 1986 gemeinsam die Grundlagen für die Kreispartnerschaft gelegt. Im Rahmen von gemeinsamen Jugendfreizeiten mit Jugendlichen aus dem Ostalbkreis in Villagio del Sole in der Provinz Ravenna und Jugendlichen aus Italien in der Zimmerbergmühle, der Jugendfreizeitstätte des Kreisjugendrings, hatte sich die Freundschaft immer mehr vertieft.

In der Folge wurde im Jahr 1992 unter Landrat Diethelm Winter die offizielle Kreispartnerschaft des Ostalbkreises mit der Provinz Ravenna begründet. Diese Partnerschaft wurde unter den Landräten Klaus Pavel und Joachim Bläse kontinuierlich weiter gepflegt und verstärkt. Bis heute haben sich daraus neun kommunale Partnerschaften entwickelt: Aalen - Cervia, Abtsgmünd - Castel Bolognese, Adelmannsfelden - Bagnara, Bartholomä - Casola Valsenio, Bopfingen -Russi, Hüttlingen - Cotignola, Kirchheim/Ries - Solarolo, Neresheim - Bagnacavallo und Schwäbisch Gmünd - Faenza.

Viele Bürgerinnen und Bürger aus dem Ostalbkreis und der Provinz Ravenna haben aus diesen Partnerschaften heraus enge Freundschaften geschlossen. Natale Vallicelli und Günter Höschle, der die Kreispartnerschaft auch in seiner späteren Funktion als Leiter des Kreisschul- und Kulturamts des Ostalbkreises mit Leben füllte, waren bis zum Tode von Vallicelli in freundschaftlichem Kontakt verbunden.