Pia Sperber erreicht das Viertelfinale in Aalen

Zwei Tage lang hat sich beim TC Aalen alles um den TC Aalen–Cup gedreht. Höhepunkt war dabei das DTB–Ranglistenturnier, das in einem 16er–Feld gespielt wurde. Den Sieg sicherte sich Aurelia Löhrer vom TC Augsburg Siebentisch.

Pia Sperber erreicht das Viertelfinale

Vom TC Aalen waren insgesamt sieben Spielerinnen am Start. Mit Pia Sperber schaffte es letztlich nur eine Spielerin ins Viertelfinale. Ihre Achtelfinal–Begegnung gewann sie gegen Marianne Kuhn Aguilar (Münchner Sportclub) mit 6:4 und 6:2. Nika Basalyk musste sich der an Nummer eins gesetzten Lotte Helmensdorfer (TC Schießgraben Augsburg) mit 0:6 und 3:6 geschlagen geben. Kim Leni Mayer zog mit 1:6 und 3:6 gegen Ayda Altunas (TC Bernhausen) den Kürzeren. Auch für Lara Mollina war im Achtelfinale Feierabend. Beim 2:6 und 1:6 war sie gegen Aurelia Löhrer (TC Augsburg Siebentisch) letztlich chancenlos. Nadine Limbach musste sich im Duell der Wildcard–Inhaberinnen gegen Maja Schweika (TC Herford) mit 1:6 und 0:6 geschlagen geben. Gegen die Nummer vier der Setzliste, Charlotte Deletioglu (STK Garching), verlor Lia Basalyk mit 0:6 und 2:6. 2:6 und 3:6 stand es am Ende des Matches aus Sicht von Anna Rothenbach gegen Angelina Flachs (TC Schorndorf 1902). Die Spielerin des TC Aalen trat mit einer Wildcard gegen die Nummer zwei des Turniers an. Drei der vier gesetzten Spielerinnen schafften den Sprung ins Viertelfinale. Einzig für die Nummer drei Emma Pall (TC Lindau) war bereits zum Auftakt Schluss. Sie verlor gegen Charlotte Bair (TC BW Vaihingen–Rohr) mit 5:7 und 4:6.

Augsburger Duell im Halbfinale

Im Viertelfinale bekam es Pia Sperber mit Angelina Flachs (Nummer zwei) zu tun. 2:6 und 2:6 lautete der Endstand, somit sollte der Final–Sonntag ohne Aalener Beteiligung stattfinden. Ebenfalls ins Halbfinale schafften es Lotte Helmensdorfer (Nummer eins, 7:5 und 6:4 gegen Ayda Altunas), Aurelia Löhr (6:4 und 6:1 gegen Charlotte Bair) und Maja Schweika (6:4 und 7:5 gegen Charlotte Deletioglu). Im Halbfinale kam es zum Augsburger–Duell zwischen Lotte Helmensdorfer und Aurelia Löhrer.

Das Finale ist nach fünf Spielen vorbei

Im anderen Halbfinale trafen Maja Schweika und Angelina Flachs aufeinander. Somit war das Finale der beiden jüngsten Teilnehmerinnen im Feld möglich. Aurelia Löhrer und Maja Schweika sind beide erst 13 Jahre alt. So sollte es dann tatsächlich auch kommen. Aurelia Löhrer sorgte für die Überraschung und besiegte die Nummer eins Lotte Helmensdorfer glatt mit 6:1 und 6:0. Im anderen Halbfinale gewann Maja Schweika mit 6:5 und 7:5 gegen Angelina Flachs. „Dass zwei 13–Jährige ins Finale einziehen, war für mich schon überraschend. Maja Schweika hatte zudem noch eine Wildcard“, so Turnierorganisator Jan Mehser vom TC Aalen. Spannung sollte im Finale dann aber nicht aufkommen. Beim Stande von 5:0 gab Maja Schweika verletzungsbedingt auf. Somit kam die Turniersiegerin aus Augsburg.

Insgesamt wurde beim Turnier in Preisgeld in Höhe von 1260 Euro ausgeschüttet. Die Siegerin bekam 525 Euro, die Finalistin 325. Die beiden Halbfinalistinnen konnten sich noch über jeweils 205 Euro freuen.

Lia Basalyk verpasst den Finalsieg in der Nebenrunde

Alle Unterlegenen aus der ersten Runde traten noch in einer Nebenrunde an. Gleich drei TC–Spielerinnen schafften dabei den Sprung ins Halbfinale. Lia Basalyk gewann gegen ihre Schwester Nika Basalyk mit 6:4 und 6:1. Anna Rothenbach unterlag Marianne Kuhn Aguilar mit 0:6 und 4:6. Im Finale verlor Lia Basalyk knapp mit 1:6, 6:4 und 6:10 gegen Marianne Kuhn Aguilar. „Von den Leistungen der Basalyks bin ich sehr angetan, auch wie sie sich konditionell einbringen. Pia Sperber hat auch sehr gute Spiele gezeigt. Auch die anderen TC Spielerinnen waren aber sehr gut unterwegs“, freute sich Jan Mehser abschließend. Die vielen Zuschauer bekamen an den beiden Tagen spektakuläre Matches beim DTB–Ranglistenturnier im Rahmen des TC Aalen–Cups zu sehen.