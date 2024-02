Pflichtsieg für die SG MADS Ostalb

Volleyball-Oberligist SG MADS Ostalb hat das Heimspiel in der Aalener Karl-Weilandhalle klar mit 3:0 gegen die Blaubären Flacht gewonnen.

Klare Sache im ersten Satz

Nach kleineren Aussetzern im Element Annahme der Gastgeber, schritt Michael Neumeier im ersten Satz zum Aufschlag und setzte die Gäste aus Flacht gehörig unter Druck. Die MADS-Annahme mit Lukas Schmid und Aaron Schober funktionierte hervorragend. Johannes Kamper konnte seine Schnellangreifer Jonas Brenner und Christoph Klein mit präzisem Zuspiel einsetzen - die Gäste fanden kein Mittel gegen die knallharten Angriffe, schnell führten die Ostälbler mit 9:4. Ein konstant guter Spielaufbau, präzise Schmetterbälle durch Lukas Schmid und Sven Willig gegen überforderte Blaubären aus Flacht: Mit 25:12 ging Satz eins klar an die Gastgeber.

Auch im zweiten Satz wird es deutlich

Auch der zweite Satz stand klar im Zeichen der Schnellangreifer Jonas Brenner und Christoph Klein, die jeden Ball im Flachter Feld versenkten. Mit 8:4 sicherte sich das MADS-Team einen klaren Vorsprung. Wie so oft im Gefühl einer klaren Überlegenheit, landeten einige Angriffe im Block des Gegners. Die Gäste konnten sich auf 8:11 heran- kämpfen. Ein überzeugendes Blockspiel durch Jonas Brenner und Sven Willig führte zu einem beruhigenden 20:14-Vorsprung, bis wieder einige MADS-Angriffe im Flachter Block landeten. Ein immer ruhig spielendes Ostalb- Team überwand die kurze Schwächephase sehr schnell, Alex Bacher im Schnellangriff sorgte für den entscheidenden 23:18-Vorsprung, mit 25:18 war der Satz auch auch eine klare Sache für den Tabellenzweiten.

Sechs Punkte in Serie

Eine kleine Serie von Annahmefehlern bescherte den Gästen eine 4:1-Führung, ehe Lukas Schmid die schnellen Pässe von Johannes Kamper mit variablen Angriffen zu einer 7:4-Führung umwandeln konnte. Konstante Annahmen durch Vitali Kobitski und Aaron Schober waren die Basis für eine 22:15-Führung. Im Gefühl des sicheren Sieges, konnten die Gäste mit ihrem Aufschlag dreimal direkt punkten, auf einmal stand es 23:21, Alex Bacher mit einem Ass, beendete das Match zum 25:21-Endergebnis. Mit diesem klaren Sieg gegen den Abstiegskandidaten festigten die Ostalb-Volleyballer ihren zweiten Tabellenplatz. Am kommenden Samstag steht dann das Ostalb-Derby gegen den TSV Ellwangen an. Spielbeginn in der Aalener Karl-Weilandhalle ist um 19.30 Uhr.

SG MADS Ostalb: Alexander Bacher, Niklas Bareiß, Jonas Brenner, Johannes Kamper, Christoph Klein, Vitali Kobitzki, Michael Neumeier, Lukas Schmid, Aaron Schober, Sven Willig