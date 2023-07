Pflicht erfüllt: Aalen zieht in die dritte Pokalrunde ein

– Überzeugt haben sie nicht, aber sie haben ihre Pflicht erfüllt. Benjamin Kindsvater und Stefan Wächter bescheren dem VfR Aalen den Einzug in die dritte Runde des WFV–Pokals. Bis zum ersten Ligaspiel gegen Homburg allerdings wartet noch viel Arbeit auf Trainer Tobias Cramer und seine Mannschaft. Das steht nach dem 2:0–Sieg über den Landesligisten fest.

„Schwere Geburt, aber Hauptsache eine Runde weiter“, fasste es Aalens Vico Meien nach dem Abpfiff perfekt zusammen. Donzdorf begann auf dem heimischen Platz in den ersten Minuten forsch und versuchte vor allen Dingen über Denis Werner und Michael Wende Torgefahr vor dem Kasten von Michel Witte zu entwickeln. Einmal verpasste dann Wende den Ball nach Hereingabe von Werner nur knapp und vergab damit die beste Gelegenheit des Underdog. „Man hat gesehen, dass Donzdorf schon kicken kann und, dass da eine Menge Erfahrung auf dem Feld gestanden hat“, zollte Cramer der Elf von Tobias Flitsch seinen Respekt.

Aalen war spielerisch überlegen, traf aber immer wieder „falsche Entscheidungen“. Ein Manko, dass der VfR–Trainer Tobias Cramer auch klar ansprach. Daran gelte es zu arbeiten. „Wir müssen in den Bereich kommen, dass wir mindestens 80 Prozent richtige Entscheidungen treffen. Dann sind wir auf einem guten Weg.“ Wie es gehen kann, das zeigte der VfR beim 1:0. Ein perfekter Spielzug, der letztlich nach Ablage von Ibrahima Diakite von Kindsvater perfekt vollendet wurde — 1:0 (24.). „Das war richtig gut gespielt“, stellte Cramer klar.

In der Folge allerdings verpasste es Aalen sich Ruhe zu verschaffen und ließ den Gegner leben. „Uns fehlt noch die Spritzigkeit, aber ich fand, dass wir heute in der Defensive sehr gut gestanden sind“, befand Meien. Offensiv gelte es, noch mehr Chancen zu kreieren. Diese fehlten auf beiden Seiten im Spiel an diesem Samstag. Das Spiel lebte daher weitestgehend vom Spielstand und der daraus resultierenden Spannung.

Da Aalen seine Überlegenheit eben nicht in Tore ummünzen konnte, verloren auch die Zuschauer ihren Glauben an den einen Moment für Donzdorf nicht.

So dauerte es letztlich bis zur 90. Minuten, ehe sich Stefan Wächter ein Herz fasste und den Ball zum 2:0 in die Maschen schoss. Sehenswert und das Ende aller Träume für den Donzdorfer JC. „Es war befreiend, aber ich glaube nicht, dass wir noch in große Schwierigkeiten geraten wären“, so Cramer weiter. In der dritten Runde wartet jetzt der SV Waldhausen oder der SC Geislingen auf den VfR. „Der bessere“, antwortete Meien auf die Frage, wer den VfR herausfordern soll. In der Liga wartet am 6. August bekanntlich der FC Homburg zum Auftakt auf den VfR aus Aalen. Ein anderer Gradmesser.

VfR: Witte – Thermann (51. Szabo), Meien, Maiella (57. Preu), Diakite (67. Kundruweit), Abruscia, Kindsvater, Jürgensen, Odabas, Rahn (67. Schaupp), Wächter.