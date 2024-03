Pfarrer Beski zum dauerhaften Adminstrator ernannt

Pfarrer A. Beski D. N. Jeya Raj, seit Ende 2023 kommissarischer Leiter der Kirchengemeinden Oberkochen, Unterkochen, Ebnat und Waldhausen, ist von Diözesanadministrator Clemens Stroppel zum dauerhaften Administrator der Seelsorgeeinheit Härtsfeld-Kochertal ernannt worden. Dies teilt das Katholische Dekanat Ostalb mit.

Der 42-Jährige Beski stammt aus dem Bistum Tuticorin im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu, wo er 2009 zum Priester geweiht wurde. Nach seiner Vikarszeit war er vier Jahre Jugendseelsorger seiner Diözese und zeitweise auch Wallfahrtsrektor von „Fatima Shrine“ in Vallioor.

Seit Juni 2014 steht Pfarrer Beski im Dienst der Diözese Rottenburg-Stuttgart, zunächst als Pfarrvikar in der Seelsorgeeinheit (SE) Unteres Brenztal, dann in Tübingen, wo er 2022 mit einer Arbeit zur interkulturellen bibeltheologischen Didaktik zu Gleichnissen und Wundern Jesu promovierte. Von Januar 2022 bis November 2023 wirkte er als Pfarrvikar in der SE Deggingen-Bad Ditzenbach.