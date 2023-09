Petra Pachner: „Die Menschen geben mir meine Kraft“

Nein, eine flattrige Aufgeregtheit oder der Drang, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, sind ganz gewiss nicht ihr Ding, im Gegenteil: Petra Pachner strahlt vielmehr Ruhe und Besonnenheit aus, ja eine tiefe, fast demütige Zufriedenheit mit sich selbst. Und mit ihren vielen Aufgaben. Seit 2016 ist die gebürtige Aalenerin, die an diesem Mittwoch ihren 56. Geburtstag feiert, beruflich als Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung des Ostalbkreises tätig, sie sitzt für die SPD im Aalener Gemeinderat und sie ist nimmer müder und — auch wenn sie das sicher nicht gerne hört — scheinbar omnipräsenter Motor des Vereins „Zukunft für Nepal Ostwürttemberg“. „Was ich mache, mache ich sehr intensiv und so, dass Ergebnisse rüberkommen“, sagt Pachner. Was zwangsläufig zu der Frage führt, wo sie die Power hernimmt, um das alles — und gelegentlich noch viel mehr — zu bewältigen.

Die wohl wichtigste von Petra Pachners Kraftquellen sind die Menschen selbst. „Meine Stärken auszubauen für andere war immer mein Motor“, sagt sie, „der Kontakt mit Menschen gibt mir die Kraft, mich für Menschen einzusetzen“. Auf Menschen zuzugehen, sie zu begeistern auch für ungewöhnliche Wege, ihnen zuzuhören und ihnen Mut zu machen — das scheint Pachner aus dem Effeff zu beherrschen. Und ihr Leben habe darin, davon ist sie überzeugt, schon immer eine rote Linie gehabt. „Soziale Ungerechtigkeit war schon immer ein Thema für mich, wegzuschauen war noch nie mein Ding“, sagt sie.

Mit 16, nach der Realschule, machte sie ein Praktikum in einem Altenheim, danach absolvierte sie eine Ausbildung zur Krankenschwester und arbeitete vier Jahre lang als solche am Aalener Ostalb–Klinikum, unter anderem auch in der Intensivstation. Und schon damals hat sie die Frage beschäftigt: Was passiert mit den Menschen danach, wenn sie wieder heimkommen, wieder in ihrem Alltag sind?

Weil Pachner ein neugieriger Mensch und bis heute jeden Tag am Lernen ist, wie sie sagt, erwarb sie nach vier Jahren Klinikum die Fachhochschulreife und studierte in Esslingen Sozialpäda–gogik. Später folgten noch ein Aufbaustudium zur Diplom–Sozialwirtin und eine Fortbildung im Case–and–Care–Management, was sich mit einem alle Aspekte umfassenden sozialen Fallmanagement beschreiben lässt. „Ich habe bei all dem vielfach gelernt, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, und ich unterstütze die Menschen, ihre Wege zu gehen und ihre Ziele zu erreichen“, sagt Pachner. Oder anders ausgedrückt: „Ich habe mich offen und ehrlich für die Belange anderer Menschen einzusetzen — da geht’s überhaupt nicht um mich.“ Denn die Chance, als Starke den Schwachen helfen zu können, empfindet sie als großes Glück. Ebenso, in eine Demokratie hineingeboren zu sein.

Deshalb war es für ihre einstige Krankenschwester–Kollegin, die spätere Landtagsabgeordnete und viel zu früh verstorbene Ulla Haußmann wohl auch nicht allzu schwierig, Pachner für die Politik zu begeistern. Ihre Arbeit im Gemeinderat sieht Pachner — wie könnte es anders sein — als eine weitere Chance, sich für die Menschen und ihre Belange einzusetzen. Aber auch als einen Beitrag zur Stärkung der Demokratie, was ihr ganz wichtig ist. Dabei sind ihr nach eigenem Bekunden Sonntagsreden ebenso zuwider wie jede Art von Populismus. Vielmehr steht für sie auch hier die Chancengleichheit als großer Überbegriff über ihrem Tun. „Es darf für niemanden Sonderrechte geben“, sagt sie entschlossen.

Seit sie 2007 zum ersten Mal in einem Waisenhaus in Nepal war, um ihre erste Tochter zu adoptieren, sind die Menschen in dem Land am Himalaya für Petra Pachner und ihren Mann Herwig Jantschik zu einem zentralen Inhalt ihres gemeinsamen Lebens geworden. Die Leiterin des Waisenhauses in dem einst vom Bürgerkrieg geschundenen Land hatte Pachner damals um Hilfe gebeten. „Drei Nächte lang habe ich dann nicht geschlafen, denn ich wusste: Wenn ich jetzt ja sage, wird das eine Lebensaufgabe“, erzählt Pachner. Und genau so ist es dann auch gekommen. „Ich freue mich jeden Tag, wenn für die Menschen in Nepal etwas vorangeht“, sagt sie.

Und was macht Petra Pachner in der wenigen Zeit, die sie möglicherweise für sich selbst hat? „Die nutze ich für mein Glück in der Gemeinschaft“, sagt sie strahlend. Etwa, um für die Nachbarskinder im Pelzwasen „Räuberpfannkuchen“ zu backen. „Ich bin so froh, dass ich im Pelzwasen lebe — hier bin ich nie alleine“, schiebt Pachner noch nach. Und auch das passt wunderbar ins Gesamtbild. Denn: „Im Hier und Heute bei den Menschen zu sein, ist mir ganz wichtig.“