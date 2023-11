Personalmanagement: Stadt steht vor großen Herausforderungen

Aufgrund der Altersstruktur des Mitarbeiterstamms und wegen Fachkräftemangel steht die Stadt Aalen in naher Zukunft vor großen Herausforderungen. An welchen Stellschrauben gedreht werden kann, damit neues Personal gewonnen und altes gehalten werden kann, darüber informierten Hauptamtsleiter Ralf Abele und Sebastian Augustin vom Personalabteilung in ihrem Zwischenbericht die Mitglieder des Kultur-, Bildungs- und Finanzausschusses. Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann sprach vorab darüber, das gut 40 Prozent der städtischen Mitarbeitenden 51 Jahre und älter seien. Er sprach von einem drohenden „Verlust an Manpower und Wissen“, dem man mit einem Personalentwicklungskonzept entgegen wirken wolle. Das Problem gebe es nicht erst seit heute, „aber wir sind auch noch nicht am Ende der Fahnenstange. „Mitarbeiter binden und das Personalmarketing ausbauen“, sind für Abele die vordergründigen Ziele. Hier spiele Fortbildung eine große Rolle, weshalb man das Budget auf Amtsebene für Fortbildungen nun auf 385.000 Euro anheben wolle. In der Personalabteilung soll ein eigenes Sachgebiet für Aus- und Fortbildung geschaffen werden. Zudem sollen die Hürden einer Übernahme aus der Ausbildung gesenkt werden. Auf Nachfrage erklärte Augustin die Fluktuationsquote von fünf Prozent als kein rein Aalener Problem. Michael Fleischer von den Grünen sah ‐ stellvertretend für viele Räte anderer Fraktionen ‐ wegen der Dramatik des Themas dringenden Handlungsbedarf.