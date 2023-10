Perfekter Kampftag für die KG

Die Welland Germanen der KG Dewangen/Fachsenfeld feiern einen perfekten Kampftag. Die Oberliga-Ringer der KG siegten mit 24:9 gegen den SV Dürbheim.

Den Anfang (57 Kilogramm)machte Felix Weingart gegen Kastriot Sedolli. Der Dürbheimer war allerdings technisch überlegen und so musste Weingart eine 0:16-Niederlage hinnehmen. Nächster Ringer war Max Knobel. Er bekam es mit dem Dürbheimer Marco Fernando Bedon im Schwergewicht zu tun und benötigte für seine technische Überlegenheit nur 1:43 Minuten (15:0). Die Zuschauer waren begeistert. Für Lorenz Sturm gab es allerdings gegen den Dürbheimer David Meßmer trotz guter Leistung eine 0:8-Niederlage. Nun trat das spätere Geburtstagskind André Winkler gegen Valentin Zepf an. Winkler war mehr als entschlossen, diese Begegnung für sich zu entscheiden. Fair, dominant und kontrolliert präsentierte er den Zuschauern einen überragenden Ringkampf und holte sich kurz vor Kampfzeitende, nach technischer Überlegenheit einen tosenden Applaus des Publikums ab. Der Neuzugang bei der KG Dimitru-Alin Spindon trat gegen Stefan Dobri an. Trotz guter Leistung und Aufholjagd stand am Ende eine 5:9-Niederlage auf der Anzeigetafel. Die nächste technische Überlegenheit zeigte Samuel Guerero bei seinem Erstauftritt für die KG gegen Michael Kaimbach. Nach 3:59 Minuten stand es 20:4 und die Zuschauer glaubten an die Siegeschance. Auch Yannick Kraus präsentierte sich mit technisch überlegen gegen Robin Kessler. Nicklas Hassler hatte es allerdings nicht so einfach gegen den zähen Sebastian Zepf. Nach voller Kampfzeit stand es dennoch 11:2 für Hassler. Karoly Kiss hatte ebenfalls in dieser Saison seinen ersten Einsatz und wurde ohne Gegner kampfloser Sieger.

Abschließend trat Dragan Markovic gegen Pascal Mattes an. Beide Kontrahenten schenkten sich nichts und nach sechs Minuten stand es 1:1. Durch die letzte Wertung für Markovic wurde er Punktesieger. Die KG DEFA somit mit 2:9 Punkten verdienter Sieger. Der Oberligist ist allerdings bereits an diesem Dienstag (17 Uhr) gegen den bisherigen Tabellenführer SC Korb wieder in der Dewanger Wellandhalle gefordert. Die Landesklasse-Ringer bekommen unterdessen Besuch vom Bodensee. Um 15 Uhr geht die KG DEFA II gegen KG Baienfurt/Ravensburg II auf die Matte.