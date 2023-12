Paul Schramm sichert sich in Aalen fünf Goldmedaillen

Ein großes Team von 14 Schwimmerinnen und Schwimmern der TSG Abtsgmünd hat beim Weihnachtsschwimmen der Aalener Sportallianz mitgemacht. Fünf Schwimmer waren das erste Mal auf einem Wettkampf. Insgesamt konnten viele neue Bestzeiten erreicht werden und es wurden alle fünf Strecken geschwommen (50 Meter Schmetterling, 50 Meter Rücken, 50 Meter Brust, 50 Meter Freistil und 100 Meter Lagen, dazu gab es zusätzlich eine Mehrkampfwertung). Paul Schramm sicherte sich bei fünf Starts fünfmal die Goldmedaille. Sofie Schramm brachte viermal Gold mit nach Hause.

Zum ersten Mal am Start

Zum ersten Mal am Start waren Michaela Bauer (Jahrgang 2013), Ellen Pfeffer (2014), Milow Spliethoff (2015), Julius Deiß (Jahrgang 2015) und Louis Thumm (2016). Alle fünf erreichten starke Zeiten und Platzierungen. Michaela Bauer erschwamm sich zweimal Platz fünf über 50 Meter Brust und 50 Meter Freistil, Ellen Pfeffer schwamm knapp am Podest vorbei und sicherte sich über 25 Meter Freistil den vierten Platz. Milow Spliethoff startete über 25 Meter Brust und 25 Meter Rücken, wobei er zweimal auf Platz fünf schwamm. Julius Deiß wurde über 25 Meter Rücken Zweiter, über 25 Meter Brust sicherte er sich den Bronzerang. Louis Thumm schwamm jeweils über 25 Meter Brust und 25 Meter Freistil knapp am Podest vorbei - er wurde zweimal Vierter.

Lina Albrecht (2009) ging nach längerer Trainingspause wieder bei einem Wettkampf an den Start. Bei vier Starts sicherte sie sich zweimal Gold und zweimal Silber. Alexander Rieck (2005) gewann über 100 Meter Lagen Gold, über 50 Meter Rücken, 50 Meter Schmetterling und 50 Meter Freistil schwamm er auf den Silberrang.

Christian Hammer (2009) ging viermal an den Start. Dabei brachte er dreimal die Silbermedaille und einmal die Bronzemedaille nach Hause. Sarah Hammer (2014) wurde über 25 Meter Rücken in einer guten Zeit Achte.

Sofie und Paul Schramm holen insgesamt neun Goldmedaillen

Sofie Schramm überzeugte auf allen fünf Strecken und sicherte sich viermal die Goldmedaille, über 50 Meter Brust gewann sie Bronze. Paul Schramm (2008) konnte über alle Strecken sein Können unter Beweis stellen. Bei fünf Starts sicherte er sich fünfmal die Goldmedaille. Dies bedeutete in der Mehrkampfwertung einen starken zweiten Platz.

Gerrit Müller (2006) schwamm erstmals über 50 Meter Freistil eine Zeit von unter 30 Sekunden. Er sicherte sich damit die Silbermedaille. Über 50 Meter Schmetterling gewann er ebenfalls Silber. Leah Eh (2006) ging über alle Strecken an den Start. Sie brachte viermal die Bronzemedaille sowie die Silbermedaille über 100 Meter Lagen nach Hause. Hanna Eh (2011) konnte bei vier Starts jeweils die Silbermedaille erschwimmen.