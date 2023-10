Paul Grolls Bilder zu den Theatertagen

{:tag :capitals, :attrs {:class „character“, :displayname „a_spitzmarke“, :name „capitals"}, :content ["Aalen"]} (an) ‐ Dass ein Theater zu einer Vernissage einlädt, kommt nicht alle Tage vor. Beim Theater der Stadt Aalen an diesem Samstag, 14. Oktober, hingegen schon. Um 19 Uhr lädt es in das Foyer des Kulturbahnhofs (KubAA) zur Eröffnung der Ausstellung „Liebreiz“ mit Arbeiten von Paul Groll ein.

Für diese Ausstellung hat sich der in Lauchheim lebende, weithin bekannte Künstler Paul Groll im Rahmen der 26. baden-württembergischen Theatertage ‐ ausgerichtet vom Theater der Stadt Aalen im Mai diesen Jahres ‐ inspirieren lassen. Im Zentrum seines Schaffens steht die Inszenierung von „Woyzeck“. Tonio Kleinknecht, der Intendant des Theaters der Stadt Aalen, hat Georg Büchners Werk in der Neuvertonung von Marijn Simons mit einer außergewöhnlichen Besetzung auf die Bühne gebracht ‐ die sich nun auch in den Werken von Groll findet. Musik, Schauspiel und Artistik werden in den Werken Grolls zur „Woyzeck“-Inszenierung zu unvergesslichen Standbildern der tragischen Figur des Protagonisten und seiner Geliebten.

Mit kraftvollen Strichen, großer Farbpalette und feinem Humor würdigt Groll außerdem drei Arbeiten der Theaterautorinnen Theresia Walser, Matin Soofipour Omam und Anastasiia Kosodii. Alle drei zeitgenössischen Autorinnen waren bei den Theatertagen mit der szenischen Lesung eines noch nicht aufgeführten Werks zugegen und haben sich nicht weniger schwerwiegenden Themen gewidmet als Büchner: der Selbstfindung in zerstörter Umwelt, dem Fremdsein in der eigenen Kultur und dem Kriegszustand in der Ukraine.

So düster die Themen, so energiegeladen sind alle Texte und dadurch auch die Werke von Paul Groll. Sie tragen die Eindrücke der Aufführungen in sich und führen die Texte in die Zukunft ihrer politischen Kontexte. Unablässig, heiter und mit viel Sinn für das, was zwischen den Zeilen steht.

Die Vernissage beginnt um 19 Uhr mit einem Grußwort des Ersten Bürgermeisters Wolfgang Steidle und einer Einführung der Theaterintendantin Tina Brüggemann.