„Patrick Faber ist unumstritten“ ‐ Keine Trainerdiskussion am Sauerbach

„Es ist ein Horrorstart. Das haben wir uns alle ganz anders vorgestellt“, nimmt der Vorsitzende der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, Achim Pfeifer kein Blatt vor den Mund. Nach fünf Spielen und mageren zwei Punkten ist das Überraschungsteam aus der Vorsaison auf dem letzten Platz der Verbandsliga zu finden.

Vielleicht habe man sich von den Erfolgen blenden lassen. „Aus dieser Situation kommen wir nur gemeinsam heraus“, stellt Pfeifer aber unmissverständlich klar. Das bedeutet: Keine Trainerdiskussion am Sauerbach. „Patrick Faber ist unumstritten. Wir sind froh einen solchen Fachmann und Menschenfänger zu haben“, so Pfeifer weiter. Die Situation bei der TSG aus Hofherrnweiler ist schwierig. Eigentlich habe man keine Probleme. „Es fehlen nur die Punkte.“ Und damit eben auch der Rückenwind für zahlreiche Projekte im Verein, wie etwa das neue Stadion. Die Mannschaft, die wie Pfeifer beteuert nach wie vor hinter dem Trainer steht, muss daher schleunigst in die Erfolgsspur finden. Am besten bereits an diesem Mittwoch gegen Schwäbisch Hall. Noch ist die Saison jung, aber die aktuelle Lage sorgt nicht gerade für Zuversicht am Sauerbach.