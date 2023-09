Pater Albert Kannaen verlässt seine Gemeinden

Diese Nachricht hat in den Kirchengemeinden der katholischen Seelsorgeeinheit (SE) Härtsfeld–Kochertal am Wochenende für Überraschung, Bedauern und zum Teil auch Bestürzung gesorgt: Pater Albert Kannaen wechselt zum 1. November innerhalb des Dekanats Ostalb als Pfarrvikar in die Seelsorgeeinheit Am Limes. Unter der Leitung von Dekan Robert Kloker, der die rechtliche Vertretung der SE als Administrator innehat, übernimmt der 54–jährige, erfahrene Seelsorger den Dienst in den Kirchengemeinden Sankt Alban in Herlikofen, Sankt Leonhard in Hussenhofen und Sankt Martinus in Iggingen.

Der vormalige Pfarrer dieser Seelsorgeeinheit war nach Vorwürfen des grenzüberschreitenden Verhaltens im Oktober vergangenen Jahres vom Dienst freigestellt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte zwar keinen Rechtsbruch im Verhalten des Geistlichen festgestellt, die Diözese Rottenburg–Stuttgart legte jedoch strengere Maßstäbe an und hielt an dessen Freistellung fest.

Pater Albert Kannaen stammt aus dem indischen Bundesstaat Kerala, gehört der Ordensgemeinschaft der indischen Vinzentiner an und wurde nach seinem Theologiestudium 1997 zum Priester geweiht. 2011 kam er in die Diözese Rottenburg–Stuttgart. Acht Jahre wirkte er in der Kirchengemeinde Berkheim im Dekanat Biberach. Seit 2019 ist er als Pfarrvikar der SE Härtsfeld–Kochertal mit etwa 9000 Mitgliedern in den Gemeinden in Oberkochen, Unterkochen, Ebnat und Waldhausen im Einsatz.

Hier reißt sein Weggang eine große Lücke. Denn bis vor vier Jahren wirkten mit Andreas Macho als leitendem Pfarrer, Manfred Rehm und Hermann Knoblauch als angestammtem Unterkochener Pfarrer drei Geistliche in der Seelsorgeeinheit. Knoblauch ging Ende 2019 nicht ganz freiwillig und ohne Nachfolger in den Ruhestand, Rehm übernahm zur gleichen Zeit eine neue Aufgabe und für ihn kam Pater Albert Kannaen. Wie es nach dessen Weggang in den vier Gemeinden weitergeht, ist ebenso unklar wie der genaue Zeitpunkt der Verabschiedung von Pater Albert. Er selbst sprach im Gottesdienst von einer schwierigen Situation und von einer schwierigen Aufgabe, die er nun übernehme.

Dem Vernehmen nach traf seine Versetzung durch Bischof Gebhard Fürst die Gemeinden auf dem Härtsfeld überraschend und vollkommen unvorbereitet. Entsprechend ratlos ist man. Zumindest vorerst ist Andreas Macho der einzige Pfarrer in den vier Gemeinden. Ihm zur Seite steht im Pastoralteam Gemeindeassistentin Maren Klotzbücher, die insbesondere bei den Ministranten und im Schuldienst aktiv ist, sich aber auch auf ihre Prüfungen vorbereitet.