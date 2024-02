{:tag :leadin__02, :attrs {:class „character“, :displayname „a_anlauf“, :name „leadin__02"}, :content [“ „]}(an) - Die im Aalener Gemeinderat vertretenen demokratischen Parteien (SPD, Bündnis 90/Die Grünen, CDU, Freien Wähler und Die Linke) haben ein gemeinsames Statement verfasst. Hintergrund sind die Demonstration am vergangenen Samstag in Aalen gegen Rechtsextremismus, Erklärungen der AfD als Reaktion darauf und Pläne der Stadt, in Wasseralfingen Raum für Geflüchtete zu schaffen. Hier das Statement:

„Erst am Samstag haben Tausende in Aalen mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadtgesellschaft für Demokratie und Vielfalt demonstriert. Sie haben damit ein deutliches Zeichen gesetzt, dass Rechtsextreme und andere Feinde der Demokratie keinen Platz in Aalen haben.

Unsere Gesellschaft lebt von einem Zusammenleben, das geprägt ist von gegenseitigem Respekt. Wir sind alle gemeinsam verantwortlich, wie wir in Zukunft zusammenleben wollen. Deshalb müssen wir alles tun, um unsere Demokratie auch im kommunalen Bereich zu schützen und zu bewahren. Extremismus darf kein Raum gegeben werden.

Als Demokratinnen und Demokraten sind wir allein schon aus humanitären Gründen dazu verpflichtet, für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Schutzsuchenden zu sorgen. Das gilt auch bei der kommenden Entscheidung zur Unterbringung von Schutzsuchenden in Wasseralfingen. Der Bund, die Länder und die Kommunen haben ihren ethischen und juristischen Verpflichtungen nachzukommen.

Nicht zu vernachlässigen ist darüber hinaus: Wir leben in einer alternden Gesellschaft und erleben schon heute einen Fachkräftemangel. Insbesondere im medizinischen Bereich fehlen uns Ärztinnen und Ärzte und Personen in den Pflegeberufen. Hinzu kommt die Betreuung unserer Kinder, bei der schon jetzt das Personal fehlt, sowie unsere Verwaltungen und das Handwerk. ir brauchen Zuwanderung, um unseren Wohlstand zu erhalten. Die Digitalisierung wird sicherlich helfen, sie kann den Menschen aber nicht in allen Bereichen ersetzen.

Die erneuten Provokationen und Forderungen der AfD Ostalb nach „Remigration“ - einem verharmlosenden Begriff für eine millionenfache Abschiebung von Mitbürgerinnen und Mitbürgern - sind menschenfeindlich, demokratieschädigend und mit aller Schärfe zu verurteilen.“

Die FDP konnte sich der Erklärung nicht anschließen. Sie wurde im Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Technik auf Initistive des SPD-Stadtrats Timo Lorenz erarbeitet. Von der FDP war in der Sitzung niemand zugegen.