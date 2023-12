Geflüchtet ist der Verursacher eines Unfalls, der sich zwischen Donnerstagabend um 17 Uhr und Freitagmorgen um 7.50 Uhr ereignet hat. In diesem Zeitraum wurde in der Ludwigstraße, auf einem Parkplatz der Fachhochschule, ein geparkter BMW beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.