Parken in Aalen wird teurer

Ab 1. Januar 2024 gelten geänderte Parkgebühren in den von den Stadtwerken Aalen betriebenen Parkhäusern in der Spitalstraße, am Reichsstädter Markt am Hauptbahnhof, in den Tiefgaragen am Rathaus, und am Spritzenhausplatz sowie bei den Parkplätzen am Kubus. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Aalen hat der Preisanpassung vor dem Hintergrund deutlich gestiegener Instandhaltungs- und Betriebskosten zugestimmt, teilen die Stadtwerke in einer Pressemitteilung mit. Die letzte Preisanpassung erfolgte im Jahr 2018, seitdem seien die Preise stabil gehalten worden.

Die kostenlosen 20 Minuten bleiben den Parkhausnutzer erhalten, allerdings entfällt der Halbstundentakt in der Abrechnung. Die erste ganze Stunde (ab der 21. Minute) kostet 1 Euro, die zweite volle Stunde zusätzlich 1 Euro. Und ab der dritten Parkstunde werden zusätzlich 1,50 Euro pro angefangener Stunde fällig. Der Preis für den maximalen Ganztagstarif steigt auf zukünftig 12 Euro.