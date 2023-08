OVA wird Pionier im sauberen Nahverkehr

Den Anfang machte das Aalener Busunternehmen OVA im Jahr 2016 mit dem ersten E–Bus als Test. Und der verlief positiv. Nun sollen etwa ab Juni und bis Ende nächsten Jahres 20 weitere umweltfreundliche Linienbusse angeschafft werden. Damit wäre OVA dann das Busunternehmen mit der größten E–Bus–Flotte im Ostalbkreis und ist Vorreiter bei der Einsparung von CO² im öffentlichen Nahverkehr. Dieser Umstieg ist aber auch eine große Herausforderung, besonders was die Lade–Infrastruktur betrifft. Und die E–Busse kosten mehr als das doppelte wie ein vergleichbarer zwölf Meter langer Linienbus. Ohne Zuschüsse geht da nichts.

Es geht um die „Dekarbonisierung“ im ÖPNV, den die EU mit der „Clean–Vehicle–Verordnung“ vorgibt. 54 Linienbusse hat das Familienunternehmen, das schon 1927 mit dem ersten Linienbus in Aalen unterwegs war. Nun gehe es darum, „die Zukunft zu gestalten“, sagt Geschäftsführer Ulrich Rau. Im Juli/August war die Auftragsvergabe nach der europaweiten Ausschreibung und jetzt steht fest, dass die 20 E–Busse von der Firma MAN kommen, sie sind hochmodern, auch was die Sicherheit betrifft. Das eingebaute „Tote–Winkel“-Warnsystem beispielsweise ist Standard. Rund 550.000 Euro kostet so ein Bus, im Vergleich dazu ein Diesel–Bus etwa 240.000 Euro. Ausgelegt sind sie auf eine Acht–Stunden–Schicht mit etwa 300 Kilometern.

Die größte Herausforderung ist die Infrastruktur. Es braucht einen Mittelspannungsanschluss, einen Trafo, aus Lärmschutzgründen ein Trafohaus und die eigentlichen Ladestationen fürs „Stromtanken.“ Mit den Stadtwerken, so die beiden Geschäftsführer Ulrich und Peter Rau, ist man in enger Abstimmung und hat sich bereits Strom reserviert. Denn „wir brauchen Strom, viel Strom“. Und für die Ladestationen werden zehn weitere Busparkplätze benötigt, dafür werden einige der Pkw–Parkplätze auf dem OVA–Betriebsgelände wegfallen. Die Infrastruktur zentral und gebündelt in der Gartenstraße auszubauen, ist für die Brüder die optimale Lösung. Die Gesamtkosten für diese Umstellung belaufen sich auf rund zwölf Millionen Euro, die Förderung vom Bund beläuft sich auf etwa 5,4 Millionen Euro. Eine Förderzusage vom Bund liegt OVA schon seit längerem vor.

Ulrich Rau erklärt, wie eng das Unternehmen mit dem Landkreis verbunden ist, es sei eine „enge Partnerschaft.“ Und „wir brauchen einen klimaschonenden ÖPNV“, betont Landrat Joachim Bläse, der die Pionier–Rolle von OVA sehr schätzt und erklärt. Er sagt aber auch, dass man alle Busunternehmen im Ostalbkreis braucht, um einen klimaneutralen öffentlichen Nahverkehr in absehbarer Zeit zu erreichen. Ohne Zuschüsse sei der Umstieg aber „unvorstellbar“ und da mahnt er Bund und Land: Momentan gebe es einen regelrechten Überbietungswettbewerb in Sachen Klimaschutz — „ohne zu wissen, wo die Gelder herkommen.“ Als Beispiel nennt der Landrat die Finanzierung des 49–Euro–Tickets. Die Umrüstung sei ein „Mega–Kraftakt“ und er appelliert: „Wir brauchen Verlässlichkeit beim Mobilitätswandel.“