Ostern kann kommen: Blumige Deko und Hasen locken in die City

Auch in diesem Jahr haben sich die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei viel Mühe gegeben, um den Platz vor dem Rathaus pünktlich zu Ostern zu verschönern. Während die dort in die Dekoration integrierten Osterhasen aus Cortenstahl sind, hoppelt am kommenden Samstag ab 10 Uhr Meister Lampe im Auftrag des Innenstadtvereins Aalen City aktiv im Doppelpack durch die Innenstadt und verteilt an die Besucher kleine Osterüberraschungen.

Aufgebaut wurde die Dekoration vor dem Rathaus vergangene Woche, sagt Myriam Pfitzer, stellvertretende Citymanagerin. Die Osterhasen aus Cortenstahl seien von dem Essinger Blechanbieter Bleche nach Maß gekauft worden, die Herzen aus demselben Material stammten noch von der Sommeraktion „in 60 Minuten um die Welt“ im vergangenen Jahr, als sie den Platz vor dem Ärztehaus unter dem Motto „Südtirol“ aufhübschten. Mit Blumen und Bäumchen, an denen Ostereier hängen, wurden sowohl die Osterhasen als auch die Herzen von Mitarbeitern der Stadtgärtnerei in Szene gesetzt, die die Kübel unter anderem mit Osterglocken, Ranunkeln, Primeln, und Bellis bepflanzten und drumherum Hackschnitzel verteilten.

Die Osterhasen des Innenstadtvereins Aalen City aktiv (ACA) sind am Samstag, 8. April, ab 10 Uhr in der Innenstadt unterwegs. (Foto: ACA )

"Aalener Nachrichten" waren bei der Namensgebung der ACA-Hasen beteiligt

Neben der österlichen Gestaltung am Rathausvorplatz gehören auch die ACA-Osterhasen zur Tradition. Diese gibt es seit dem Jahr 2000, die Kostüme mit dem großen Hasenkopf seien allerdings erst 2014 angeschafft worden, sagt Pfitzer. 2019 gab es überdies gemeinsam mit den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ auf der Facebookseite „Schwäbische Ostalb“ ein Gewinnspiel, bei dem Namen für die beiden Hasen gesucht wurden. Seither heißen sie AAlbert und AAlina. Am Samstag werden die beiden in der Innenstadt 250 bunte Hühnereier, 150 Schokohasen am Stiel, jede Menge Schoko-Ostereier und Gummibärchen verteilen, sagt Henninger. Wer in dem Kostüm und unter dem großen Hasenkopf allerdings steckt, das wissen nur die Mitarbeiter des ACA.