Ostalbquiz–Gewinner erhalten ihre Preise

Das große Bürgerfest anlässlich „50 Jahre Ostalbkreis“ wurde im Juli von vielen Besuchern gefeiert. Jetzt übergab Landrat Joachim Bläse die Preise an die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner des Ostalbquiz’ vom Bürgerfest, wie die Verantwortlichen im Landratsamt mitteilen. Der erste Platz ging an Clara Grandy, die gemeinsam mit Mama und Papa einen ACA–Gutschein von 150 Euro gewann. Ihr folgte Nils Weber, der einen Schloss Kapfenburg Gutschein über 100 Euro in Vertretung für seine Mutter entgegennahm. Der dritte Platz fiel auf Philipp Schrankenmüller, der einen Gutschein für eine Führung beim Deutschen Wetterdienst gewonnen hat.

Die Kollekte des feierlichen Gottesdienstes wurde in Höhe von 503,52 Euro an den Kinder– und Jugendhospizdienst Ostalb und Heidenheim, Alexandra Schütz, weitergereicht.

Die Personalratsvorsitzende der Landkreisverwaltung, Alexandra Melein, überreichte die Einnahmen aus dem Getränkeverkauf mit jeweils 300 Euro an den Aalener Tafel– Kocherladen, an die Schwäbisch Gmünder Tafel, an die Ellwanger Tafel und an die Notfallseelsorge/Freundeskreis Teddybär weiter. Personalratsmitglieder und weitere Mitarbeiter der Landkreisverwaltung haben am Bürgerfest selbständig den Getränkeverkauf übernommen, mit dem Ziel die Einnahmen zu spenden. Die mit Spenden bedachten Einrichtungen waren sich einig: Das Geld erleichtert die tägliche Arbeit und wird in sinnvolle Investitionen fließen.