Nach drei intensiven Wochen des Fahrradfahrens endete am 2. Juli das Stadtradeln im Ostalbkreis. Insgesamt legten 6.795 aktiv Radelnde 1.625.266 Kilometer mit dem Fahrrad zurück, berichtet das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Damit konnte die letztjährige Bestmarke um circa 600.000 Kilometer (plus 60 Prozent gegenüber 2022) gesteigert werden. Dies entspricht einer Menge von rund 263 Tonnen CO2, welche die insgesamt 406 Teams vermieden haben.

„Diese beachtlichen Zahlen verdeutlichen das Engagement der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den Klimaschutz und die Förderung einer umweltfreundlichen Fortbewegung“, so das Landratsamt. Aktuell liege der Ostalbkreis damit im deutschlandweiten kommunalen Ranking auf Platz 20 und im Vergleich mit allen Landkreisen in Baden–Württemberg auf Platz 8. Auch hierbei konnte sich der Landkreis im Vergleich zum Vorjahr weiter vorne platzieren. Die endgültige Platzierung sowohl im deutschlandweiten als auch im baden–württembergischen Vergleich lasse sich erst nach Abschluss des Gesamtzeitraums Ende September erfassen.

„Der Ostalbkreis kann sehr stolz auf die erreichten Ergebnisse sein“, zeigte sich Landrat Dr. Joachim Bläse erfreut ob des erneut gestiegenen Zuspruchs für die Fahrradaktion. „Das Stadtradeln ist über die sportliche Herausforderung hinaus eine wiederkehrende Möglichkeit, ein starkes Zeichen für das Fahrrad als umweltfreundliches Verkehrsmittel zu setzen, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und durch die selbstaktive Mobilität an der frischen Luft etwas für die eigene Gesundheit und Fitness zu tun.“ Dass die Zahl der Teilnehmenden um knapp 2.500 gegenüber 2022 (plus 52 Prozent) wuchs und beinahe allen Kommunen deutliche Zuwächse bei den Teilnehmenden verzeichnen, zeige, dass der Ostalbkreis auf einem sehr guten Weg sei. Durch die neue Wettbewerbskategorie Schulradeln sei zudem für die Schülerinnen und Schüler im Ostalbkreis ein zusätzlicher Anreiz zum Radfahren geschaffen worden. so Bläse.

Insgesamt nahmen 22 Städte und Gemeinden des Ostalbkreises teil. Erneut wurden während des Aktionszeitraums zahlreiche Fahrradtouren und Veranstaltungen organisiert, um die Radlerinnen und Radler zu motivieren. In zwölf Kommunen engagierten sich Stadt– und Gemeindeverwaltungen teilweise in Kooperation mit örtlichen Vereinen, um ein vielfältiges Angebot auf die Beine zu stellen. „Für den Einsatz unserer Städte und Gemeinden sowie der dort ansässigen Vereine möchte ich mich ganz herzlich bedanken“, so Bläse.

Wieder mit am Start war auch das Team der Landkreisverwaltung mit insgesamt 90 aktiven Radelnden. Das Team aus den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Dienststellen des Landratsamts konnte im Vergleich zum Vorjahr um rund 5.500 Kilometer zulegen und schloss den dreiwöchigen Aktionszeitraum mit insgesamt 23.208 gesammelten Fahrradkilometern auf Platz 5 unter allen angetretenen Ostalb–Teams ab.

Im Rahmen einer Siegerehrung mit Landrat Bläse Ende September werden erneut die radaktivsten Kommunen, Schulen und Teams ausgezeichnet.

Die Ergebnisse in den einzelnen Städten und Gemeinden:

Aalen: Aktive Radelnde: 1.500. Teams: 57. Geradelte Kilometer: 305.291. CO2–Vermeidung: 49 Tonnen.

Abtsgmünd: Aktive Radelnde: 250. Teams: 16. Geradelte Kilometer: 49.591. CO2–Vermeidung: 8 Tonnen.

Bartholomä: Aktive Radelnde: 25. Teams: 3. Geradelte Kilometer: 11.875. CO2–Vermeidung: 2 Tonnen

Bopfingen: Aktive Radelnde: 167. Teams: 12. Geradelte Kilometer: 30.266. CO2–Vermeidung: 5 Tonnen

Ellenberg: Aktive Radelnde: 115. Teams: 9: Geradelte Kilometer: 29.199. CO2–Vermeidung: 5 Tonnen

Ellwangen: Aktive Radelnde: 1.017. Teams: 56. Geradelte Kilometer: 250.307. CO2–Vermeidung: 41 Tonnen.

Heuchlingen: Aktive Radelnde: 27. Teams. 2: Geradelte Kilometer: 11.707. CO2–Vermeidung: 2 Tonnen.

Hüttlingen: Aktive Radelnde: 263. Teams: 30. Geradelte Kilometer: 82.800. CO2–Vermeidung: 13 Tonnen.

Iggingen: Aktive Radelnde: 94. Teams: 13. Geradelte Kilometer: 24.177. CO2–Vermeidung: 4 Tonnen

Kirchheim am Ries: Aktive Radelnde: 44. Teams: 4: Geradelte Kilometer: 8.474. CO2–Vermeidung: 1 Tonne.

Lauchheim: Aktive Radelnde: 336. Teams: 26. Geradelte Kilometer: 114.927. CO2–Vermeidung: 19 Tonnen

Mutlangen: Aktive Radelnde: 302. Teams. 18. Geradelte Kilometer: 71.728. CO2–Vermeidung: 12 Tonnen.

Neresheim: Aktive Radelnde: 289. Teams: 15. Geradelte Kilometer: 80.910. CO2–Vermeidung: 13 Tonnen.

Neuler: Aktive Radelnde: 91. Teams: 13. Geradelte Kilometer: 24.051. CO2–Vermeidung: 4 Tonnen.

Oberkochen: Aktive Radelnde: 592. Teams: 15. Geradelte Kilometer: 139.842. CO2–Vermeidung: 23 Tonnen.

Rainau: Aktive Radelnde: 34. Teams: 5. Geradelte Kilometer: 12.255. CO2–Vermeidung: 2 Tonnen.

Ruppertshofen: Aktive Radelnde: 11. Teams: 1. Geradelte Kilometer: 2.581. CO2–Vermeidung: 0 Tonnen.

Schwäbisch Gmünd: Aktive Radelnde: 868. Teams: 62. Geradelte Kilometer: 194.485. CO2–Vermeidung: 32 Tonnen.

Spraitbach: Aktive Radelnde: 58. Teams: 6. Geradelte Kilometer: 15.730. CO2–Vermeidung: 3 Tonnen.

Unterschneidheim: Aktive Radelnde: 40. Teams: 4. Geradelte Kilometer: 10.636. CO2–Vermeidung: 2 Tonnen.

Waldstetten: Aktive Radelnde: 166. Teams: 13. Geradelte Kilometer: 35.018. CO2–Vermeidung: 6 Tonnen.

Westhausen: Aktive Radelnde: 186. Teams: 13. Geradelte Kilometer: 50.008. CO2–Vermeidung: 8 Tonnen.