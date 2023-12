Überraschend hat es zum ersten Adventswochenende auf der Ostalb geschneit wie verrückt, so viel und so früh wie seit fünf bis zehn Jahren nicht mehr, sagt Andreas Ringwald. Kurzentschlossen haben er und seine Crew von der Ostalb Skilift Aalen GmbH am Samstagnachmittag die beiden Lifte am Langert geöffnet. Und schon war „ordentlich was los“, erzählt der Geschäftsführer. Die Wintersaison ist damit eröffnet.

In Windeseile hatte sich herumgesprochen, dass die Lifte laufen. Die Parkplätze am Skihang waren am Samstagmittag voll, und Ringwald hatte gut zu tun, an der Liftstation einem Skifahrer nach dem anderen den Bügel für den Schlepplift zu reichen. Noch in der Nacht, berichtet er, hätten er und sein Team mit dem Pistenbully die beiden Pisten präpariert in der Hoffnung, dass der Untergrund gefrieren würde.

Obwohl es dazu nicht reichte, hätten sie sich am Morgen kurzfristig dazu entschlossen zu öffnen: „Die Schneedecke macht es wett“, so der Geschäftsführer. Er schätzte, dass sie am Samstag am Fuß des Skihangs 20 Zentimeter betrug und 30 Zentimeter ganz oben am „Bänkle“. Freilich sei der Schnee recht weich, und es gebe auf den beiden Abfahrten noch Bereiche mit Tiefschnee. „Wir haben drei Spuren mit dem Pistenbully gezogen und den Rest so gelassen“, so Ringwald. Trotzdem wollte er die weiße Pracht nicht einfach ungenutzt lassen.

So dachten auch zwei befreundete Familien aus Fachsenfeld, echte Skifans. „Wir haben spontan davon erfahren und sind heute mit den Kindern hierher gekommen“, erklären Vater Matthias und Mutter Stephanie. Die achtjährige Felina und die fünfjährige Antonia waren noch nie am Aalener Skihang. Wie auch: „In den letzten Jahren lag entweder kein Schnee, oder es liefen wegen Corona keine Lifte“, erklärt der Vater. Super Skifahren können die Schwestern trotzdem schon, vom Skiurlaub in den Bergen, und bestens ausgerüstet sind sie auch. Genauso ist es bei ihren Freundinnen, der achtjährigen Luise und der fünfjährigen Marie, und deren Eltern Oleg und Vera. „Gut“ findet Antonia es auf den Ostalb-Pisten, und am besten den Skilift, „aber den großen“.

Die Aalener tun gut daran, das Schneevergnügen am Wochenede zu suchen. Denn voraussichtlich lädt nur noch der Sonntag zum Wintersport ein, dann womöglich sogar bei Sonnenschein. Zum Wochenbeginn soll es dagegen wieder wärmer werden. Bereits am Montag werde man die Lifte wohl nicht mehr laufen lassen, sagt Ringwald. Er hofft natürlich, dass dies erst der Auftakt zur Saison gewesen sein wird. Wie alle muss auch er höhere Energiekosten und steigende Mindestlöhne bezahlen. Außerdem habe er in ein neues Hauptseil investiert. Die Liftpreise seien seit der Saison 2016/17 nicht erhöht worden. Dennoch verspricht der Skiliftbetreiber: „In dieser Saison bleiben die Liftpreise noch gleich.“

Die Ostalb-Skilifte Aalen sind am Samstag, 2. Dezember, noch bis 21 Uhr sowie am Sonntag, 3. Dezember, von 10 bis 21 Uhr geöffnet, natürlich mit Flutlicht. Die Skihütte ist am Sonntag ab 12 Uhr geöffnet.

Dagegen können die Skilifte Hirtenteich trotz des vielen Schnees noch nicht öffnen. Durch einen größeren Sturmschaden vor zwei Wochen sei der Lift noch nicht betriebsbereit, so die telefonische Ansage der Sportbörse Aalen, die das Skizentrum Hirtenteich betreibt. Derzeit sei man mit den Reparaturen beschäftigt. Man hoffe, kommende Woche mit dem TÜV fertig zu werden. Dann könne das Skizentrum öffnen.